Študentka s Petrola: »Strah me je it služit denar, ki ga rabim ... Zvečer jokam v postelji.«

Ni lahko v teh časih tistim, ki morajo preverjati PCT pogoje. Znašli so se med jeznimi strankami in ukrepi vlade, ki jih morajo preverjati. Tako je po družbenih omrežjih zaokrožil zapis ene izmed študentk, ki dela na Petrolovem bencinskem servisu in je njena prej prijetna služba čez noč sprevrgla v pravo nočno moro. Ker se mora vsak dan soočati z jeznimi strankami, ki se ne strinjajo z ukrepi vlade, napadajo pa njo, to močno vpliva na njeno mentalno zdravje. Povzroča ji hude stiske. Kot je zapisala, zvečer v postelji joče zaradi skrbi, kaj jo čaka naslednji dan in strahu pred morebitnimi napadi razjarjenih ljudi, ki svojo agresijo stresajo nad nič krivimi uslužbenci, ki morajo preveriti pogoj PCT ali pa dobijo kazen od inšpektorja.



»V četrtek smo, kot ostali bencinski servisi, dobili navodila, da zaklenemo vse črpalke in jih odklenemo le, ko vidimo, da ima stranka PCT potrdilo. Simple enough, dokler nismo slišali, kakšne grožnje, fizično in psihično nasilje se dogajajo drugje. Po nekaj telefonskih klicih z grožnjami in grdimi pogledi in besedami strank, ki jih nismo smeli postreči, smo ugotovili, da bomo točno mi tisti vmesni člen med vlado, ki izdaja takšne nepremišljene ukrepe in strankami, ki jim nasprotujejo.

Zvečer sem zaključila s smeno z glavobolom, slabostji v želodcu in enim intenzivnim mental breakdownom. Potem sem šla seveda brat komentarje na raznoraznih FB objavah, zaradi katerih sem šla naslednji dan v službo prestrašena, zaskrbljena, kaj se mi lahko zgodi.

Ljudje, ki pišejo komentarje, kako nas bodo 'pobili', kako bomo zdaj pa že kar študentje preverjali njihove PCT pogoje, ne razumejo, da tudi nam ta situacija ne paše. Tudi jaz se ne strinjam s temi pogoji in tudi jaz nimam želje preverjat kakšne pogoje ima kdo, ampak nažalost moramo tudi mi zaslužit za hrano, za šolanje, za novo zimsko bundo itd. Tako kot morajo tudi zaposleni zaslužiti za sebe, za otroke, za položnice.

Delavci na bencinskih in v lokalih smo ujeti med dvema ognjema: zadovoljne stranke ali ukazi vlade? Tožba iz strani stranke ali kazen iz strani inšpektorjev? Ni nam lahko, pa čeprav so sedaj ukrepi malce olajšani. Strah me je it služit denar, ki ga rabim, vsak dan razmišljam o tem, kdaj se bo prikazal inšpektor, kdaj bo stranka s sabo pripeljala odvetnika, kdaj bo stranka zapakirala celo bencinsko iz protesta, kdaj bomo spet dobili spremembe ukrepov, morali printat in lepit nova navodila na vhodna vrata.«



To je le del iz zapisa obupane študentke, ki si ne želi nič drugega kot v miru opravljati svojo službo, ki ji omogoči preživetje. Celoten zapis si preverite spodaj.







