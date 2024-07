Nastajajo močnejše nevihtne celice, ki se premikajo proti severovzhodu

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za danes izdala oranžno vremensko opozorilo, saj so napovedali možnost toče, močnih sunkov vetra in krajše nalive. Nekatere dele Slovenija je že oklestila toča. Več o tem preberite v prispevku Žalostni prizori iz delov Slovenije, kjer je že klestila toča: Ves pridelek je uničen (FOTO)

Kot so sporočili okoli devetnajste ure, sta se nevihtni celici, ki sta nastali nad severno Primorsko, združili v večji nevihtni sistem, ki se sedaj pomika proti osrednji Sloveniji.

V bližini Postojne, Velikih Lašč in Mirne Peči so nastale močnejše nevihtne celice, ki se pomikajo proti severovzhodu. Ob tem nastajajo nalivi in močnejši sunki vetra. Možna je tudi toča.

Do 19. ure so izmerili tudi nekaj močnejših nalivov, v Kranju je padlo 33 mm dežja, v Novi vasi na Blokah pa 24 mm.

Močnejše nevihtne celice se nahajajo tudi v okolici Nove Gorice, Tolmina in Kranja ter se pomikajo proti severovzhodu, so sporočili z Arsa.

Na območju severnega Jadrana nastajajo nevihtne celice, ki se pomikajo proti Slovenski Istri. Ob tem lahko nastanejo močnejši sunki vetra.