Najstarejša trta letos s skromnim pridelkom (FOTO)

Staro trto na Lentu, ki je lani dobila nov naziv, in sicer najstarejša trta na svetu, so minuli konec tedna simbolično obrali že osemintridesetič. Zadnji grozd je odrezal nekdanji politik, častni konzul Republike Avstrije in dolgoletni malečniški brač Jože Protner.

Sicer pa so Guinnessovo rekorderko, 450-letno prvo vinsko damo Maribora, njegovi kolegi iz Šempetra obrali že pred dvema tednoma. Tradicionalno so najstarejši trti na svetu zapeli himno, zaplesala pa je Akademska folklorna skupina Študent. Gospodar najstarejše trte in mariborski župan Saša Arsenovič je strnil nekaj sklepnih misli ter napovedal nadaljnji preporod Lenta ter zanemarjene Piramide, ki je še vedno v državni lasti. Letošnji bera je bila skromna, samo 19 kilogramov grozdja, njeni potomki pa sta dali dodatnih 38 kilogramov.

Jože Protner, s priznanjem za svoje delo od leta 1980, med Marušo Mukenauer, mariborsko vinsko kraljico, ter Sanjo Ferjančič, slovensko vinsko kraljico

Debata dveh bivših veterinarjev – Aleksander Arsenović, županov oče, ter Janez Kramberger, župan Lenarta

»Gre za drugi najslabši pridelek po letu 2011, kar se pozna zaradi vremena,« pa je sklenil Stane Kocutar, mestni viničar in njen skrbnik.

Leonart letos praznujejo 10-letnico delovanja z velikim koncertom na Štuku.

Ivan Gorjup (desno) bo letos prejel priznanje častnega občana Maribora. Ob njem nekdanji bankir Črtomir Mesarič.