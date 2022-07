Najprej pohod, nato skakanje čez kožo (FOTO)

Potem ko so svoj del regionalne pohodne rudarske učne poti že odprli v Trbovljah, sledil bo še Hrastnik, so na slovenski dan rudarjev pot srečno uradno odprli tudi v Zagorju. Rudarska panoga, ki je v poltretjem stoletju zaznamovala revirje, se dokončno poslavlja, v Zasavju pa so odločeni, da kljub temu ohranjajo spomine na tradicijo prednikov. Poleg velikanskega osemmetrskega kipa rudarskega junaka Prometeja, izdelanega iz starega jamskega železa, rudarskih stanovanj, društva Perkmandelc in muzeja 4. Dritl v Trbovljah ter društva Srečno Zagorje zdaj odpirajo regijske tematske pohodne poti.

Zagorski del trase meri pet kilometrov. FOTO: Rmed Zagorje

Zagorska meri pet kilometrov in je del siceršnje 30-kilometrske, ki povezuje Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in Laško. Na dan odprtja se je okoli 40 pohodnikov premierno napotilo na traso od nekdanje diskoteke Mesečina do Prapreč, občinske meje Trbovlje-Zagorje, mimo ohranjenega rova Orlek do Evroparka, največje sanirane površine degradiranega območja jame Kotredež in vrta tete Johance. Nadaljevali so proti letališču Ruardi in v dolino do graščine – nekdanje upravne stavbe rudnika in spomenika rudarskim rodovom. Po ogledu pahljače portalov opuščenih rovov Aleksander, Vine, Dole, oljnega rova in skladišča razstreliva so pohod zaključili pri eksponatu rudniške lokomotive. Tematska pot se sicer zaključi pri vhodu v jamo Podstrana.

Rudarske dobrote je ponudila Perkmandelčeva žena. FOTO: Roman Turnšek

Slovesnega odprtja so se udeležili tudi zagorski župan Matjaž Švagan, podžupanja občine Hrastnik Vojka Šergan in predstavnik Regionalne razvojne agencije Martin Šikovc. Pot sta uradno odprla župan in predsednik društva RMED Srečno Zagorje Franci Brinovec, ki sta bila tudi slavnostna govornika. Obiskala jih je tudi Perkmandelčeva žena, kar se ne zgodi prav pogosto, saj na površje zemlje pretežno prihaja Perkmandelc. Ob takšnih redkih priložnostih udeležence pogosti z rudarskimi priboljški kar na lopati.

Letošnji častni skakalci čez kožo v družbi predstavnikov društva FOTO: Roman Turnšek

Zvečer so pripravili še tradicionalno praznovanje dneva slovenskih rudarjev s kulturnim programom pri rudarskem muzeju v Kisovcu in četo uniformiranih rudarjev. Rudarski pevski zbor Loški glas je zapel himno Stan rudarski, bodi nam pozdravljen, nastopili so folklorna skupina Svoboda s Senovega, Lea Koban je zapela ob spremljavi kitarista Jureta Jahna, recitirala sta Rihard Majcen in Maks Marinčič. Pripravili so tudi ustvarjalno risalno delavnico za najmlajše z rudarsko tematiko.

Na prireditvi so svoj krst v častni rudarski član že osmič zapovrstjo doživeli zaslužni izbranci. Z vrči piva in skokom čez kožo so si častni stan pridobili Matjaž Hočevar, Marija Ribič, Janez Juvan, Boris Jevšnik in Sašo Kosmač, ki so vsak posebej prispevali k ohranjanju rudarske dediščine v Zagorju.