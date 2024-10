Vse polno poškodovanih, najboljšo prva pomoč pa v Kopru (FOTO)

Vse to se je v enem dopoldnevu zvrstilo v Radovljici: pred lekarno se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo več poškodovanih. V predoru pod starim delom mesta je šlo zaradi neprimerne opreme skupine tujih pohodnikov nekaj hudo narobe. Na bližnjem gradbišču se je zrušil oder in pod seboj pokopal delavce. V radovljiškem parku je med piknikom huda nesreča doletela tudi nosečnico, nedaleč proč se je zgodila družinska tragedija in tudi pred knjižnico je bilo vse polno poškodovanih.

Z vsemi temi scenariji se je konec tedna spoprijelo 15 ekip iz vse Slovenije, ki so se pomerile na jubilejnem, 30. preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči. Zmagala je ekipa iz OZ Koper.

Tudi pred radovljiško knjižnico so najboljše slovenske ekipe prve pomoči pokazale, kaj znajo. FOTO: Špela Ankele

»Pri izvedbi preverjanja sodeluje okoli 430 ljudi, od tega je 90 članov tekmovalnih ekip, ki so se najbolj izkazale na regijskih preverjanjih znanja prve pomoči. Poleg članov ekip so tu še imitatorji, ki igrajo ponesrečence, maskerji, ki so pomagali pri ličenju, ocenjevalci tekmovalnih ekip in vsi drugi,« je vrvež uniform v sobotni Radovljici povzel Matic Slapšak, ki na Rdečem križu Slovenije skrbi za odnose z javnostjo. Poleg krovne organizacije Rdečega križa je pri pripravi obsežnega preverjanja sodelovalo tudi njihovo radovljiško združenje, tu je bila še Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s svojo kranjsko izpostavo vred kot tudi radovljiška občina.

Več poudarka smo dali na psihološko prvo pomoč..

Posamezna reševanja so lahko zelo stresna tudi za tiste, ki pomagajo, pravi Matic Slapšak. FOTO: Špela Ankele

In kaj so glavni poudarki letošnjega preverjanja? Tudi to, da so ekipe prve pomoči, v katerih so prostovoljci, ki se zavzeto in srčno odzovejo na vsak klic, dostikrat preobremenjene. »Več poudarka smo dali tudi na psihološko prvo pomoč, navsezadnje so lahko posamezna reševanja zelo stresna tudi za tiste, ki pomagajo,« je dejal Slapšak.

Na jubilejnem državnem preverjanju znanja je sodelovalo 15 ekip. FOTO: Arhiv Rdečega Križa Slovenije

Nadvse realistični scenariji

Da so ekipe prostovoljcev, ki so vključeni v enote prve pomoči, preverjanje vzele skrajno resno in da je tudi na takšnem, odigranem prizorišču v zraku polno adrenalina, je bilo jasno že takoj, ko smo se ustavili v radovljiškem parku. Tam je bilo eno od šestih prizorišč, na katerih so ekipe prve pomoči čakali ponesrečenci. »Daj mi še eno odejo. Tu imamo, kot kaže, nosečnico,« so se besede mešale z javljanjem avtomatskega defibrilatorja, ki je z robotiziranim glasom že dajal navodila reševalcem za nadaljnje ravnanje.

Ekipe prve pomoči, v katerih so prostovoljci, ki se zavzeto in srčno odzovejo na vsak klic, so dostikrat preobremenjene.

Kaj se je zgodilo v radovljiškem parku? FOTO: Špela Ankele

Vrvež je bil tudi v sicer samevajočem podhodu pod starim delom Radovljice. »Tujci so, rabimo prevajalca,« so ugotavljale ekipe prve pomoči, brž ko so prispele med tiste, ki so spretno odigrali tuje pohodnike, ujete v temačen in vlažen predor zaradi neprimerne opreme. »Rabimo reševalna vozila. Nekoga pripravljamo na transport,« so naslednjega v reševalni verigi odločno klicale ekipe prve pomoči, ko so pred radovljiško lekarno pokazale, kako bi se odzvale ob večji prometni nesreči.

V podhodu pod starim delom Radovljice so pokazali, kako bi ravnali ob nesreči skupine tujih pohodnikov. FOTO: Špela Ankele

Prostor pred lekarno je bil namenjen pomoči ranjenim v prometni nesreči. FOTO: Špela Ankele

Precej bolj mirno pa je bilo v zavetju radovljiškega bazena, kjer so člani Podvodne reševalne službe Bled radovednim mimoidočim z veseljem pokazali in tudi opisali svojo reševalno opremo. Izvedeli smo, da ta reševalna služba opravi 20 intervencij na leto, tu pa so še »reševanja« pogrešanih turistov, za katere se kaj hitro po začetku iskalne akcije izkaže, da so zgolj pregloboko pogledali v kozarec in si počitek omislili kje ob obali Blejskega jezera. Blejska podvodna reševalna služba služba poleti letos denimo ni izvedla niti enega reševanja iz vode – sicer so jih nekega večera poklicali na pomoč, a se je že par minut zatem pogrešani, ki se je pač odločil za malo daljše plavanje, pojavil na kopnem.

Člani Podvodne reševalne službe Bled so v Radovljico prinesli opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu. FOTO: Špela Ankele

Obnovite znanje

Kot zapisano je bila na letošnjem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči najboljša tista iz Kopra, drugo mesto je osvojila novomeška ekipa Rdečega križa, tretje je šlo k ekipi Šentjurja.

Najboljša je bila ekipa iz Šentjurja, v kateri so bili član tamkajšnjega združenja Rdečega križa kot tudi pripadniki šentjurske gasilske zveze in tamkajšnje civilne zaščite. FOTO: Arhiv Rdečega Križa

Podelili so še nekaj nagrad: najboljši vodja ekipe je bil Franci Judež, vodja ekipe RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1, omenjena ekipa pa je najbolje opravila tudi teoretični del preverjanja.

Samo še to: že pred državnim preverjanjem je Ana Žerjal, predsednica Rdečega križa Slovenije, ljudi pozvala, naj ne čakajo na nesrečo, ampak se že prej udeležijo začetnih, obnovitvenih ali nadaljevalnih tečajev pri območnih združenjih Rdečega križa Slovenije in osvežijo svoje znanje prve pomoči.