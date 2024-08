Najboljši sekači so iz Nazarij

Zavod za gozdove Slovenije je na Agri že tradicionalno organiziral državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki je potekalo že 24. Letos je bil najhitrejši in najspretnejši Klemen Mazej z Območne enote (OE) Nazarje, ekipa Nazarij pa je slavila tudi v ekipni razvrstitvi.

Sejemska nedelja je bila tudi sicer rezervirana za gozdarski dan, eden od osrednjih dogodkov pa je bilo prav omenjeno državno sekaško tekmovanje, ki je namenjeno lastnikom gozdov. Njegov namen je popularizirati varno in zdravo delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu.

Tekmovanje je privabilo ogromno radovednežev.

Tudi visoki gostje

Dogodek, na katerem je sodelovalo 13 ekip iz vse Slovenije, je ponovno združil najboljše tekmovalce med lastniki gozdov po območnih predizborih. V šestih disciplinah (menjava verige in obračanje letve, precizni rez, kombinirani rez, izdelava zaseka in podžagovanje, kleščenje in podiranje droga na balon) se jih je ekipno in posamično pomerilo 39. Med posamezniki je bil najhitrejši in najnatančnejši, kot rečeno, Klemen Mazej, drugo mesto je pripadlo Matiji Brožiču z OE Sežana, tretje pa je zasedel Dani Avbreht, prav tako z OE Nazarje. Ekipno je slavila ekipa z OE Nazarje, ki so jo sestavljali Klemen Mazej, Dani Avbreht in Miha Kaker. Drugo mesto je osvojila ekipa OE Tolmin, Tadej Rupnik, Miha Tominec in Marko Žgavec, tretje pa je pripadlo ekipi OE Ljubljana, ki so jo sestavljali Uroš Šuštar, Nejc Močnik in Mihael Brlec.

Zbrane so pred tekmovanjem nagovorili minister za naravne vire in prostor Janez Novak, vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za gozdarstvo in lovstvo Gregor Meterc, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren in Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Mojstri do obisti obvladajo motorno žago.

Gozdarska brunarica

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je poudaril, da so tekmovalci ambasadorji varnega dela z motorno žago: »Na Zavodu za gozdove Slovenije si prizadevamo za prenos znanja s predstavitvami na različnih sejmih ali z organizacijo usposabljanj, ki jih vodijo izkušeni inštruktorji za varno delo z motorno žago. Ta usposabljanja še v večji meri podpirajo ukrepi novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2024–2027. Prva izobraževanja v novem sklopu se bodo začela že jeseni, zato so vsi lastniki gozdov vabljeni, da se jih udeležijo v čim večjem številu, saj so zanje brezplačna.«

Prva izobraževanja se bodo začela že jeseni, za lastnike gozdov so brezplačna.

Zavod za gozdove Slovenije se je na sejmu predstavil v gozdarski brunarici, kjer so lahko obiskovalci obiskali revirno pisarno, izvedeli več o ukrepih za varovanje pašnih živali in prisluhnili zvočnemu sprehodu po slovenskih pragozdovih. Ogledali so si lahko tudi razstavo fotografij ob 30-letnici Zavoda za gozdove Slovenije in predstavitev najboljših gozdnih učnih poti, ki letos praznujejo 50-letnico.