Najbogatejša Slovenka spregovorila: na začetku so se ji posmehovali

Zakonca Iza in Samo Login, ki sta uspela z mobilno aplikacijo Govoreči Tom, sta že sedem let na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev. Ob lanski objavi lestvice revije Manager naj bi imela v lasti 689 milijonov evrov premoženja. A sta se leta 2017 s prodajo podjetja Outfit7 podala v druge vode, o novih projektih in predvsem o njuni poslovni filozofiji pa je Iza Sia Login spregovorila v pogovoru pri Zvezdani.



Poudarila je, da sta z možem že od začetka verjela v zvezde, v »moč manifestacije«. Verjameta, če manifestiramo nekaj, do česar smo strastni in navdušeni, potem bo na naši strani celoten univerzum in nas bo podpiral na naši poti. »To sicer še ne pomeni, da lahko sedimo križem rok,« je dejala Loginova.



Spregovorila je o začetkih poslovne poti. Ko sta se s Samom lotevala mobilnih aplikacij, nista natančno vedela, kakšna naj bi ta bila. Vseeno sta svoje poslovne cilje postavila izjemno visoko in vanje ves čas verjela. Za »govorečega mačka« sta se menda odločila povsem intuitivno. Menda so se jim ob začetkih številni posmehovali in niso verjeli v njihov uspeh. »Zadali smo si cilj, da konca junija dosežemo milijon prenosov naših aplikacij. Še teden dni pred rokom smo imeli samo nekaj tisoč prenosov. Potem smo v enem tednu presegli milijon,« je povedala o svoji veri v uspeh in razkrila tudi, da so po prodaji podjetja dobili desetkrat več, kot so prvotno načrtovali. »Verjela sva v milijardo. V samoroga.«



Razkrila je tudi, da sta na velikih sestankih, kot je Disney ali Apple, večkrat predlagala, da pogodbo podpišejo na določen dan, ko bodo zvezde ugodnejše, in njun predlog so sprejeli in spoštovali, ker so videli, da imata močno vero vanj.



Loginova je tudi prepričana, da človek ne sme nikoli manifestirati v denar, ta je po njenem le papir, ter da je napačna iluzija, da nam bo denar prinesel srečo.



Z možem danes živita na Cipru, sta zaprisežena vegana, novo poslovno vizijo pa vidita v tem, da bi vsak človek začel bolj paziti, kaj poje. Prehrambne navade bi po njunem lahko bile pomemben korak k spremenjeni ekonomiji sveta.



