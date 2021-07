Nagrada presenetila gasilskega poveljnika

Kupon je na njegovo ime izpolnila Maja, na fotografiji s sinkom Ažbetom.

Presenečenje je bilo popolno.

Tale nagrada v akciji Poletje s Slovenskimi novicami jepresenetila dvojno. Ob našem klicu, da je dnevni nagrajenec, je bil najprej močno začuden, kako je lahko bil izžreban, saj kupona sploh ni poslal. Šele doma je izvedel, da je za to poskrbela njegova partnerica, ki je kupon izpolnila na njegovo ime; potem pa je bil presenečen še nad bogatim darilom, ki bo v teh vročih dneh prišlo še kako prav.Mitja je Dolenjec in Posavec hkrati, saj je razpet med dvema krajema, Šentjernejem in Mrzlavo vasjo, naseljem v občini Brežice. V Šentjerneju, točneje v Dolenji Stari vasi, je živel in odraščal, je poveljnik tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, tudi zaposlen je v Šentjerneju, in sicer v Arexu, v Mrzlavi vasi pa živi zadnjih osem let, kjer si je s partnerico Majoustvaril družinico, družbo jima dela živahni dveinpolletnik, konec leta pa se jim bo pridružil še en družinski član.»Maja je že lani pridno izpolnjevala kupone za nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami, a ni imela sreče. Ampak je rekla, da bo vztrajala tudi letos in evo, tokrat se nam je nasmehnila sreča, je pa kupon izpolnila prek interneta,« je bil zadovoljen 34-letni predan gasilec. V to humanitarno poslanstvo je vpet, odkar pomni, prvič si je uniformo oblekel še kot deček.»Takoj, ko je bilo mogoče, sem stopil v gasilske vrste, sicer pa so gasilci vsi pri hiši, starši in sestra. Zdaj je nekoliko težje, ker ne živim v domači vasi, kjer sem poveljnik drugi mandat, a za zdaj še nekako usklajujem vse obveznosti,« razlaga. Prav gasilci so v vasi steber družabnega življenja, so tudi organizatorji najstarejšega slovenskega žegnanja konj na štefanovo. Kdo ne pozna žegnanja konj v Dolenji Stari vasi! Več kot 160-krat je že bilo, običajno se ga udeleži več kot 150 konjenikov, v vas pa tradicionalno žegnanje privabi tudi veliko obiskovalcev od blizu in daleč, tudi po nekaj tisoč se jih zbere. Gasilci so tisti, ki ob pomoči občine Šentjernej organizirajo štefanovo, in priprav je za ta praznik res veliko, zato že konec oktobra začnejo urejati dokumentacijo in dovoljenje.»Pred dvema letoma smo gasilci v Dolenji Stari vasi praznovali 70-letnico društva, sicer pa vsako leto prvo soboto v septembru pripravimo tudi angelski piknik za vaščane in prebivalce okoliških vasi,« našteva Mitja, ki redno prebira Slovenske novice. Že dolga leta imajo namreč naročene in prebirajo jih vsi pri hiši. »Vedno začnem z zadnje strani, za začetek z vici, ocvirkom in karikaturo,« se nasmehne zgovorni nagrajenec, ki bo del nagrade delil tudi s svojimi kolegi.Sploh pijača, ledeni čaji Teekanne in voda Dana, bo prijala za potešitev žeje v teh vročih dneh, začimbe Kotanyi bodo porabili pri peki na žaru, kjer je svoj piskrček pristavilo še podjetje Meso Kamnik (Anton), ki je prispevalo bon za 20 evrov za nakup mesa v njihovih poslovalnicah. Seveda pa bo Mitja ob pomoči zvedavega Ažbeta preizkusil tudi zvočnik JBL GO2, ki je majhen in trpežen z odličnim zvokom, in ga lahko uporabljamo kjer koli in kadar koli, celo na dežju in pod vodo, saj je vodoodporen.