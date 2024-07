Nad ministrico plaz kritik, psihologi ogorčeni: Popoldne brcamo Žigo – žogo

»Popoldne brcamo Žigo – žogo« in »Pošlji gole fotke – fotke golov«. To sta dva izmed sloganov kampanje 'Premisli, nato stisni', zaradi katere se je na ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh vsul nov plaz kritik. Plakate s takšno vsebino so razdelili po vrtcih in šolah, poročajo na 24ur.

So pa naleteli na odpor psihološke stroke, ki se je pred dobrim tednom dni podpisala pod poziv: »Osveščanje o pomenu strpnosti in zaščiti pred nasiljem je pomembno, vendar sporočilnost plakatov deluje nasprotno – krepi napačna sporočila.« Ker so ocenili, da bi morali do ranljivih skupin pristopiti bolj jasno in s podpiranjem pozitivne samopodobe, pa so pozvali še, naj plakate takoj umaknejo.

Ministrica pred kamero ni želela, so pa spisali usklajen odziv s podpisniki kritike, in sicer da so se razhajali predvsem pri dosegu ciljne skupine otrok in mladostnikov, ki bi sporočilnost kampanje lahko napačno interpretirali, še poroča 24ur.