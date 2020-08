Na vrh Triglava s kolesom na hrbtu (FOTO)

Planine vabijo v svoj objem. Številni Slovenci se v teh dneh odpravljajo na Triglav, kjer je pred 125 leti zavedni župnik Jakob Aljaž postavil stolp. Tja sta jo konec tedna mahnila tudi prijatelja Jan Luzar in Žiga Oražem s petimi somišljeniki. Da gre družba v gore, ni nič presenetljivega. Če sta v nahrbtnikih razstavljeni kolesi pony, pa je to že druga pesem! Prav to se je zgodilo. Jan in Žiga, 26 oziroma 27 let imata, sta na najvišjo točko Slovenije tovorila kultni kolesi.Fanta sta že 10 let dobra prijatelja, marsikaj sta že doživela skupaj. Jan je profesor v Šolskem centru Novo mesto, kjer poučuje osnove elektrotehnike. ...