Na vlaku Porečanka, ki je med letoma 1902 in 1935 z vmesnimi desetimi postajami na današnjem ozemlju Slovenije povezoval italijanski Trst in hrvaški Poreč, se je decembra 1913 zgodil pravi filmski rop. Žrtev je bil Josip Pangerc, takratni ugledni predstavnik Slovencev v Istri, deželni odbornik za finance, poslanec in celo župan v Dolini. Gre za kraj, ki danes leži v bližini italijansko-slovenske državne meje, pod Socerbom, a na italijanski strani. Tudi po zaslugi rodbine Pangerc se je tam do danes ohranila močna slovenska narodna zavest. Pustil je velik pečat. Pangercu je takrat marsikdo zav...