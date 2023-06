Na operacijo čakal skoraj dve leti, potem pa SMS: vaš poseg je odpovedan!

Začelo se je. Odpovedovanje posegov zaradi hude kadrovske stiske namreč. Kot je poročala RTVS, so na otorinolaringologiji v Ljubljani prejšnji teden pacientom, ki bi morali biti operirani, poslali sporočilo na telefon, da njihov poseg odpade zaradi pomanjkanja medicinskih sester.

Med njimi se je znašel mlajši moški, ki je skoraj dve leti čakal na operacijo nosnih pretinov, dobil je datum, pred operacijo pa SMS, da napovedana operacija odpade. Razlog: niso imeli medicinskih sester.

Poročanje RTVS so potrdili na kliniki ORL. Od štirih operacijskih sob so morali eno zapreti, ker ni bilo dovolj medicinskih sester. Kot je pojasnil predstojnik klinike, se to ni zgodilo prvič. Pred leti so zaprli dva od petih oddelkov in število postelj zmanjšali s 86 na 52 in paciente prej odpuščali domov, če je bilo to le mogoče. Reorganizirali so delo, vendar so tisti zaposleni, ki so ostali, delali več. Predvsem medicinske sestre so bile preobremenjene, zato so začele izgorevati in zapuščati delovno mesto.

Ob tem je predstojnik oddelka na RTVS pozval vse medicinske sestre, da se vrnejo v medicino, ker jih res potrebujejo.

Kaj bo z bolniki, ki so jim odpovedali operacije?

Ti bolniki bodo dobili prvi prost datum za poseg. V tem primeru je to čez 3 mesece do 2 let in pol.