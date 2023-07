Na morje peljali že več kot 2100 otrok (FOTO)

Sto otrok iz Obsotelja, koroške in celjske regije je te dni na enotedenskih počitnicah na Debelem rtiču. V borovem gozdu, kjer jim je podjetje MIK Celje s prijatelji priredilo srčno dobrodošlico, je bilo toliko pozitivne energije in čustev, da je marsikdo potočil solzo ganjenosti, tako otroci, vzgojitelji, osebje z Debelega rtiča, lastnik ter generalni direktor MIK Celje Franci Pliberšek kot tudi povabljeni. Mikova karavana otroškega smeha, ki je s počitnicami na morju osrečila že več kot 2100 otrok iz socialno šibkih družin, je letos postala polnoletna. Včerajšnje druženje pa je bilo tudi deseta obletnica letovanja karavane v tamkajšnjem letovišču.

Nepozabne počitnice

Četrto leto zapored so deklicam in dečkom, starim od šest do 14 let, uvodoma zapela dekleta iz skupine Bepop, obiskala jih je tudi judoistka, olimpijska zmagovalka Tina Trstenjak. Oče karavane Franci Pliberšek je bil v svojem nagovoru čustven. »Otroci ste potrebni počitnic, topline in ljubezni,« je dejal, pa tudi, da je vesel vzgojiteljev, ki so bili nekdaj sami udeleženci karavan. »Nekateri od vas boste čez leta na enak način kot zdaj vaši vzgojitelji delili ljubezen in toplino,« je prepričan podjetnik.

»Dragi naši otroci, vi ste vsi naši,« je otroke pozdravila predsednica Rdečega križa Slovenije (RKS) in nekdanja vodja mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič Ana Žerjal. Ob petju čričkov jim je zaželela najlepše počitnice z veliko smeha ter jih povabila na nova igrala v gozdičku, ki so del letovišča.

Tudi presenečenje

Mikovci so pripravili tudi presenečenje, Pliberšek in Žerjalova sta simbolično zasadila listnato drevo vrste navadni koprivovec, ki mu vrtnarji in gozdarji pravijo drevo prihodnosti. »To je trdoživo drevo, ki ima svoje domovanje v Istri, v sredozemski Sloveniji. Nekoč so v njegovih sencah volili župane in reševali spore,« je pojasnil predstavnik podjetja, specializiranega za hortikulturo.

Za glasbeno poslastico je poskrbela skupina Bepop.

Otroci so v dar dobili dvojezično knjigo Vsak je svoje sreče kovač avtorice Tinkare Fortuna iz Bepopa ter ilustratorja BoštiArta. »Skozi ilustracije sem zajela Francijev (Pliberšek, op. p.) vsakdan, ker je pravi vizionar in navdih mladim. Skozi pravljico boste lahko začutili njegove vrednote in še bolj verjeli vase. Pogumnejši boste na svoji poti, predvsem pa spoznali, katero je vaše poslanstvo na tem čudovitem planetu,« je povedala Fortunova. Knjiga ima tudi amulet sreče, je dodal Pliberšek. »Takrat ko vam bo najtežje, ga imejte pri sebi, stisnite ga in verjamem, da vam bo veliko bolje.«

Otroci so očetu karavane smeha izpovedali svojo hvaležnost. »Hvaležni smo, da pomagate otrokom iz socialno ogroženih skupin. Vaše veliko srce vsaj stotim otrokom vsako leto omogoči brezskrbne počitnice, veselje in zabavo. Tukaj se stkejo prijateljski vezi, ki ostanejo za vedno. Hvala, ker zaradi vas pozabimo na skrbi in sedem dni živimo otroške sanje,« je brala deklica, ki se ni pozabila zahvaliti tudi vzgojiteljem. Pliberška so premagale solze, hvaležno je sprejel sliko mavrične ribice, ki so jo otroci ustvarili posebej zanj.

Otroci so ves dan vključeni v pester program.

Ambasadorke srčnega projekta Tinkara, Alenka Husič in Ana Praznik so z udeleženci preživele ves dan, zvečer so jim zapele, prišel pa je tudi njihov pevski prijatelj Sebastian. »Že zjutraj se pripravim, ker vem, da se bom zjokala,« nam je povedala ganjena Tinkara. »Čustva me vsakič prevzamejo, vse v skupini smo mamice ... Prelepo je, da lahko otrokom privoščijo nekaj takega,« je dodala Alenka. »Vsako leto na ta dan privrejo posebna čustva, ko z otroki zapojemo, slišimo njihove zgodbe. Objemi z njimi so topli in iskreni, zato sem hvaležna, da sem del prelepe zgodbe. Zato se vsako leto vračam sem,« je dejala Ana.

»Zadnjo noč nisem dobro spal, da ne bi zamudil počitnic,« nam je zaupal deček, ki je bil na morju prvič. »Plavali bomo, se igrali, pa špricali se bomo,« so v en glas povedali nasmejani otroci.

Drevo prihodnosti simbolizira predanost dobrodelnosti in družbeni odgovornosti.