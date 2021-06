Na množično cepljenje vabijo nenaročene, prejeli bodo cepivo Astrazenece

V Sloveniji je bilo do zdaj z obema odmerkoma cepljenih 23,4 odstotka starejših od 18. let oziroma nekaj več kot 490 tisoč oseb. Prvi odmerek cepiva proti covidu 19 pa je prejelo nekaj več kot 725 tisoč ljudi.

V petek in soboto bodo na šestih lokacijah izvedli množično cepljenje. Možnost dostopa do cepljenja imajo vsi državljani in državljanke, brez predhodne najave. Cepljenje se bo izvajalo s cepivom Astrazenece.Množično cepljenje prebivalstva bo potekalo na področju statističnih regij Notranjske in Primorske, ki obsegajo 10 občin: Bloke, Cerknica, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Loška dolina, Pivka, Postojna in Sežana.Lokacija izvajanja: Kulturni dom SežanaČas izvajanja: od 14. do 19. urePredvideni dve zdravstveni ekipi.Lokacija izvajanja: Krpanov dom PivkaČas izvajanja: od 12. do 17. urePredvideni dve ekipi.Lokacija izvajanja: Zdravstveni dom PostojnaČas izvaja: od 8. do 13. urePredvidene tri zdravstvene ekipe.Lokacija izvajanja: Zdravstveni dom Ilirska BistricaČas izvajanja: od 9. do 14. urePredvideni dve zdravstveni ekipi.Lokacija izvajanja: Osnovna šola HrpeljeČas izvajanja: od 9. do 14. urePredvidena ena zdravstvena ekipa.Lokacija izvajanja: Zdravstveni dom Cerknica po sistemu drive inČas izvajanja: od 10. do 16. urePredvideni dve zdravstveni ekipi.V ZD Celje bodo nenaročene s tem cepivom cepili v ponedeljek, 14. junija in 21. junija, med 12. in 15. uro.