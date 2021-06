Kmalu novost pri cepljenju, cepili bodo le z enim cepivom

NIJZ pošilja cepilnim centrom 135.000 odmerkov cepiv

Cepilni centri bodo ta teden od NIJZ prejeli okoli 135.000 odmerkov cepiv proti covidu 19. Takšno količino so cepilni centri tudi naročili. Cepiva bodo namenjena vsem skupinam prebivalstva. Okoli 66.900 cepiv bodo uporabili za drugi odmerek.



Kakšne dobave cepiv se obetajo Sloveniji v tem tednu in v celotnem mesecu, na NIJZ ne pojasnjujejo, saj da so proizvajalci pri zagotavljanju naročenih dobav še vedno nezanesljivi.



Iz podatkov na spletni strani NIJZ je razvidno, da so v tem mesecu prejeli dve dobavi cepiv, in sicer 12.000 odmerkov proizvajalca Johnson & Johnson ter 14.400 odmerkov Moderne. Poleg tega so prejšnji teden prevzeli 300.000 odmerkov cepiva, ki ji jih je posodila Madžarska.



V prejšnjem mesecu je v Slovenijo glede na podatke NIJZ prišlo 516.930 odmerkov cepiv proti covidu 19, od tega 338.130 odmerkov Pfizerja in Biontecha, 57.600 odmerkov Moderne, 32.400 Johnson & Johnsona in 88.800 odmerkov AstraZenece. Zadnji dan maja je prišla pošiljka s 105.300 odmerki Pfizerja.



Na NIJZ pričakujejo, da bodo v tem tednu začeli že cepiti otroke oz. mladostnike, starejše od 12 let. Najprej bodo cepili kronično bolne. Pred začetkom mora javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke še izdati določeno dokumentacijo.



STA

S prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 je pri nas cepljenih skoraj 720.000 oseb, od tega jih je nekaj manj kot 480.000 prejelo oba odmerka (slabih 23 odstotkov). V nekaterih cepilnih centrih vsaj občasno že cepijo tudi nenaročene, čeprav vodja posvetovalne skupine za covid 19meni, da je boljše, da bi se še naprej cepili naročeni.Sprememba pa se obeta v cepilni strategiji ZD Ljubljana. Čeprav je predsednik vladepred dnevi ob prevzemu 300.000 doz cepiva AstraZenece proti covidu 19, ki jih je Sloveniji poslala Madžarska, dejal da čakalnih vrst na cepljenje ni več in da se lahko cepi vsakdo , ki si to želi, pa v ZD Ljubljana odgovarjajo, da ko bodo v cepilnem centru cepili vse naročene paciente oziroma izpraznili svojo bazo naročenih. Tedaj bodo pričeli prosto cepljenje, ki se bo izvajalo le za cepljenje s cepivom AstraZenece. Predvidoma bo to po 15. juniju, dodajajo, točni termin pa bodo objavili na svoji spletni strani. Ob tem poudarjajo, da je »cepivo AstraZenece enako varno kot ostala cepiva, kar je s strani ljudi pogosto preslabo razumljeno«.Tisti, ki so se na cepljenje prijavili in dobili prvi odmerek, ne pa tudi še drugega, so bili po zagotovilih ZD Ljubljana »doslej cepljeni v obdobju, ki je navedeno v navodilu proizvajalca in tako bo tudi v prihodnje. Čakajoči počakajo na vabilo cepilnega centra.«Kar se tiče cepljenja mladostnikov, starih od 12 do 15 let, je Logarjeva poudarila, da strokovnih zadržkov glede tega ni. Tudi strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ je povedala, da se to lahko začne. Zato po besedah Logarjeve, če so še kaki zadržki, so ti čisto organizacijske narave. Pojasnila je še, da je cepljenje otrok sicer potekalo že pred tem, in sicer so cepili tiste s pridruženimi boleznimi.