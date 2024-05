Lasni podaljški povzročili požar, umrla mati dveh otrok: »Ozrl sem se in videl črn dim ...«

Tracy Ann Gardiner, mamo dveh otrok, so oktobra lani našli mrtvo v močno zadimljeni spalnici v okrožju Durham v Veliki Britaniji. Pogumni mimoidoči so jo poskušali rešiti, a je niso mogli doseči zaradi gostih črnih saj in škodljivih hlapov.

Na sodišču so ugotovili, da se je 46-letna ženska že dolgo borila z alkoholizmom, testi pa so pokazali, da je bila tudi v trenutku smrti pijana. Preiskovalci verjamejo, da so njeni lasni podaljški zagoreli, ko je v kuhinji prižgala cigareto.

Tracy Ann Gardiner je umrla, ko so se vneli njeni lasni podaljški. FOTO: Twitter

Zgodilo se je v nedeljo, 15. oktobra, okoli 9.15. Stuart Tinnion, ki živi v okolici in se je takrat sprehajal s svojim psom, je povedal: »Ozrl sem se in videl črn dim, ki se je valil iz zgornjega nadstropja. Tolkel sem na vhodna vrata s pestmi, kolikor sem mogel, da bi opozoril kogarkoli v notranjosti, vendar nihče ni prišel do vrat.«

Tinnion je poklical gasilce in opozoril sosede. David Bennett, druga priča, je dejal: »Videl sem dim v zgornjem nadstropju. Glasno sem potrkal na okno v pritličju, odgovora ni bilo. Stekel sem okrog in vstopil skozi zadnja vrata.«

Bennett je rekel, da je bil ključ v zadnjih vratih, zato je vstopil. »Spodaj je bilo vse mirno. Stekel sem na dno stopnic in pogledal navzgor. Opazil sem gost črn dim. Bil sem v dvomih, menil sem, da je prenevarno iti gor.«

Okoliščine niso sumljive

Prispeli so gasilci, ki so požar pogasili, ob tem pa uporabljali posebne dihalne aparate. Gospo Gardiner so našli v postelji, močno opečeno, mrtvo pa je razglasil reševalec. Preiskava je ugotovila, da okoliščine niso bile sumljive, izključili so tudi vpletenost tretjih oseb.

Truplo gospe Gardiner so identificirali z vzorci DNK. Patolog je pregledal njeno telo in ugotovil, da sta vzroka smrti posledici požara in akutne alkoholne zastrupitve.

Craig Jewkes, vodja preiskave požara pri gasilski in reševalni službi okrožja Durham in Darlington, je dejal: »Verjamemo, da je Tracy prižgala cigareto, morda na kuhinjski mizi ali blizu nje, na žalost pa ob tem zanetila tudi svoje lase.«

Gospa Gardiner je bila prejšnji večer sama doma, prej pa je kupila steklenico vodke. Mrliški oglednik je zaključil: »Staljeni sintetični lasje so kapljali na oblačila in začeli goreti, ona pa je šla v posteljo oblečena v oblačila, ki so še vedno gorela ali tlela. Ta so prišla v stik z materialom postelje, ki se je nato vnel in v spalnici se je razvil požar.«