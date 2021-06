Vse predsednike so že drugič piknili, samo Janšo še ne

Tako so 19. marca cepili predsednika vlade Janšo. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Se še spomnite 19. marca, ko so štirje predsedniki razgalili ramena, da so jih zbodli in jim vbrizgali cepivo AstraZenece? Želeli so okrepiti zaupanje v cepivo proti novemu koronavirusu, kljub temu pa so se nekateri nad njihovo potezo jezili, saj da so preskočili vrsto in ne ravnali v skladu s strategijo. Ne glede na to, pa lahko povemo, da so od četverice, ki je prvi odmerek cepivo prejela skupaj, trije že bili deležni tudi drugega odmerka. To so predsednik državnega sveta(28. maja 2021), predsednik države(28. maja 2021) in predsednik državnega zbora(26. maja 2021). Iz Pahorjevega urada so ob tem pojasnili: »Iz NIJZ so Uradu predsednika republike, na podlagi veljavnih priporočil, ponudili dva možna datuma za cepljenje z drugim odmerkom in sicer 28. maj in 11. junij. Predsednik republike je izbral prvega.«Drugega odmerka še ni bil deležen predsednik vlade. Zakaj tako, smo preverili v kabinetu predsednika vlade: »Predsednik vlade Janez Janša bo drugi odmerek cepiva AstraZenece prejel skladno s priporočili stroke glede učinkovitosti cepiva, kjer se med prvim in drugim odmerkom priporoča presledek 12 tednov.« Če sklepamo iz tega odgovora, bo premier cepljen 11. junija.Je imela trojica kakšne stranske učinke? Kovšca nam je odgovoril: »Ne po prvem, ne po drugem odmerku nisem čutil nikakršnih stranskih učinkov.« Zorčič prav tako ni zaznal stranskih učinkov, medtem ko je Pahor imel blage stranske učinke.Pojasnil, kako so določili datume cepljenj za drugi odmerek za predsednike in zakaj so se jih odločili vabiti na cepljenje prej kot v 12 tednih, z NIJZ, kamor smo vprašanja poslali 2. junija, do danes nismo prejeli.