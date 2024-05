Ko boste videli te bizarne zakone v Severni Koreji, se Slovenija ne bo zdela tako slaba

Totalitarna država Severna Koreja, ki ji vlada njen vrhovni voditelj Kim Jong-un, ima bizarne zakone, kot je prepoved poslušanja glasbe, nošenja kavbojk ali vožnje avtomobilov ženskam. Tiste, ki jih ne spoštujejo, usmrtijo. To so najbolj bizarni zakoni.

Državljani Severne Koreje smejo gledati le štiri državne TV kanale, torej propagandne programe. Po dostopnih podatkih je ta država javno usmrtila več deset ljudi samo zato, ker so gledali televizijski program, katerega signal je prihajal iz Južne Koreje.

Voditelj Severne Koreje Kim Džong Un je znan po tem, da serijsko kadi tudi v javnosti. FOTO: Rodong Sinmun

Prepovedana je tudi distribucija in uživanje kakršnih koli medijskih vsebin iz Južne Koreje, kot so K-Pop in južnokorejske serije, ki jih Kim Jong-un imenuje 'hudi rak', kar se kaznuje s prisilnim delom ali smrtjo.

Prakticiranje vere

Severna Koreja je ateistična država s kultom voditelja in čeprav njena ustava zagotavlja svobodno izpovedovanje vere, je na tisoče ljudi vsak dan zaradi svojih verskih prepričanj podvrženih različnim vrstam mučenja in trpinčenja. Eno leto so na državnem stadionu javno usmrtili 80 kristjanov samo zaradi posedovanja Svetega pisma.

Vožnja z avtomobilom

Državljani se v tej državi ne smejo prosto gibati. V povprečju ima le ena oseba na 1000 državljanov osebni avtomobil. Ženske ne smejo voziti, tudi če delajo kot prometne policistke.

Slike Kim Jong-una

Vsaka soba mora imeti sliko Kim Jong-una. Inšpekcija tudi redno preverja, ali so slike brezhibno čiste.

Ljudje ne smejo nositi kavbojk, ker veljajo za simbol kapitalizma. FOTO: Tvspored-service

Oblačila

Ljudje ne smejo nositi kavbojk, ker veljajo za simbol kapitalizma. Ženske, ki nosijo krila, morajo pokrivati ​​kolena. Nošenje bikinija je strogo prepovedano.

Delo

Dela si ne izbirajo državljani, naloži jim ga država. Sinovi običajno počnejo to, kar so počeli njihovi očetje.

Dela si ne izbirajo državljani, naloži jim ga država.. FOTO: Videmšek Boštjan

Pričeska

Severnokorejska vlada je odobrila 28 uradnih frizur in vsi moški in ženske v državi morajo imeti enake pričeske, saj so druge prepovedane. Koničasti lasje so posebej prepovedani, ker vlada meni, da je to uporniško. To severnokorejsko omejitev je uvedel Kim Jong-un leta 2013, vendar svoje pričeske ni vključil, ker je želel biti poseben.

Mednarodni klici

In za ta 'zločin' je predvidena smrtna kazen. Telefonski klici izven države so resen zločin. Leta 2013 je državljan poklical prijatelja v Južni Koreji in bil javno usmrčen. Ustrelili so ga pripadniki severnokorejske pehote.

Govor proti vladi in državi

Če si drzneš v zasebnih pogovorih govoriti proti državi, te čaka kazen. Oblasti pošiljajo »zgovorne ljudi« v vzgojna taborišča. Tam jih čaka trdo delo in ideološka indoktrinacija, s katero jih želi država »naučiti ceniti državni režim«.

Potovanja

Eden od treh najhujših zločinov proti državi za državljane Severne Koreje je zapuščanje meja države. Kitajska je običajno najpogostejša država, kamor pobegnejo, in tisti, ki jih ujamejo, so prisiljeni, da se vrnejo, čemur sledi javna usmrtitev.

Igranje in poslušanje glasbe

Vsa glasba v tej državi je nadzorovana. Dovoljene so le tiste pesmi, ki 'poveličujejo državo in njen režim'. Za vse tiste, ki ne bodo upoštevali tega ukaza, je predvidena smrtna kazen, še posebej, če gre za glasbo, ki prihaja z Zahoda.

Pornografija

Prodaja ali samo ogled pornografskih vsebin v video ali foto formatu se kaznuje s smrtjo.

Brskanje po internetu

Uporaba interneta je seveda protidržavno dejanje. Že sam zagon brskalnika je propagandno dejanje, internet pa lahko uporabljate le, če država to dovoli.

Požar

Če v vaši hiši izbruhne požar, morate najprej rešiti portrete Kim Jong-una, ne družine, sicer vas čaka zapor, poroča index.hr.