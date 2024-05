Zelo zanimiva Samsungova »osnovna« premijca galaxy S24 in S24+

Pred časom nismo mogli prehvaliti Samsungovega ultimativnega pametnega telefona galaxy S24 ultra, zdaj pa je prišel čas, da si pobliže ogledamo še njegova mlajša brata, S24 in S24+. Oba ponujata vse Samsungove funkcije umetne inteligence galaxy AI, s katerimi se postavlja nova serija galaxy S, sta pa nekoliko cenejša – okoli 900 in 1150 evrov v prosti prodaji; za ultro je treba odšteti poldrugega tisočaka.

Zaslon in baterija

S24 in S24+ sta v primerjavi s prejšnjima modeloma dobila malenkostno večja zaslona – 6,2 in 6,7 palca merita. Samsungovi telefoni že od nekdaj slovijo po izjemnih zaslonih in tako je tudi tokrat. Gre za amoled panel z ločljivostjo 1080 x 2340 točk in 120-herčnim osveževanjem slike ter s še večjo svetilnostjo kot prej. Vse skupaj je zapakirano v kompaktno, a dodatno utrjeno aluminijasto ogrodje, ki ga spredaj in zadaj prekriva zaščitno steklo victus 2. Telefona sta seveda odporna proti vodi in prahu po standardu IP68, kar pomeni, da naj bi zdržala do pol ure meter in pol globoko pod vodo. Malce so povečali tudi bateriji, ki zaradi novejšega procesorja dejansko zdržita dlje kot prej, se pravi, ves dan normalne uporabe.

Procesor in kamere

Za raketno hitro delovanje pri obeh skrbi Samsungov novi hišni desetjedrni mlinček exynos 2400 (za kitajski in severnoameriški trg pa Qualcommov snapdragon 8 gen 3), medtem ko sta imela telefona različno količino spomina: 6/256 GB in 12/512 GB. Tudi kamersko nista podhranjena, se pa vidi, da so se pri Samsungu posvetili predvsem nadmočni ultri. Galaxy S24 in S24+ imata v bistvu enake kamere kot predhodnika: glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamera s trikratno optično povečavo in 10 megapiksli in ultraširokokotna z 12 milijoni točk, pri čemer imata prvi dve optični stabilizator slike in obvladata samodejno ostrenje, tretja pa ima fiksno goriščnico, kar je že kar malo smešno za telefon visokega razreda. Na prednji strani pa je še odlična selfie kamera z 12 MP in avtofokusom.

Oblikovno se nista bistveno spremenila od predhodnikov. FOTO: Staš Ivanc

Fotografije so sicer odlične, tudi tiste zumirane, tudi pri večji digitalni povečavi so slike še vedno kar ostre. Barve so dobre, kontrasti močni, nočna fotografija na nivoju, selfieji krasni in vedno ostri, da o videu ne izgubljamo besed. A konkurenca je šla naprej, tako da bo moral Samsung kmalu poskrbeti tudi za kamersko nadgradnjo osnovnih modelov serije S.

Umetna inteligenca

Samsung je letos veliko stavil na umetno inteligenco in svoje premijske telefone opremil z dejansko uporabnimi funkcijami, kot so dvosmerno sprotno glasovno in tekstovno prevajanje telefonskih klicev, ki trenutno obvlada dober ducat svetovnih jezikov, tolmač, ki v živo prevaja klepet na razdeljenem zaslonu, pomoč pri sestavi sporočila, pomoč pri delanju zapiskov, ki zna ustvariti povzetke, pretvorba govora v besedilo in prevajanje posnetkov, narejenih v prednaloženem snemalniku zvoka. Umetna inteligenca uporabniku pomaga tudi pri brskanju po spletu, kjer, denimo, obkrožimo lik na zaslonu, telefon pa nam ponudi rezultate iskanja.

Zelo uporabna so tudi orodja za urejanje in manipuliranje s fotografijami, pri čemer nam telefon sam predlaga možne popravke. Eden boljših trikov je generativno urejanje, pri katerem lahko zapolnimo dele ozadja fotografije in poravnamo robove fotografije. Denimo, če sliko nekoliko zarotiramo, da jo poravnamo, po navadi izgubimo del kadra: no, UI samodejno zapolni manjkajoče ozadje.

Na koncu lahko le rečemo, da gre za odlična telefona, ki bosta zadovoljila še tako zahtevne uporabnike. Le fotografski friki bodo pač posegli po ultri ali pa kakem konkurenčnem telefonu.