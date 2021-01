Na Kaninu izredne razmere, prosijo: Sneg, nehaj že padati (FOTO)

Plazovi, kakršnih ne pomnijo zadnjih 70 let

Meja sneženja bo v nedeljo na 600 metrih nadmorske višine

Veter bo ponehal. Proti jutru bo od jugozahoda oblačnost naraščala, na jugu bo pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na severu malo pod 0, ob morju 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.



Dopoldne se bodo na jugu spet pojavile padavine, meja sneženja bo na okoli 600 metrih nadmorske višine. Popoldne se bodo padavine pojavile v osrednji Sloveniji, ne severu bo padavin malo. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija,



Opozorilo: Predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah je zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, nevarnost snežnih plazov velika.



Obeti: V noči na ponedeljek se bo prehodno zjasnilo, v ponedeljek zjutraj pa od zahoda spet pooblačilo. V južni ter ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo čez dan občasno snežilo. V torek bo sončno z mrzlim jutrom.



STA

Današnji dan je po Sloveniji minil v znamenju snega in plazov. Snežilo je nad 800 metri nadmorske višine. Na Kaninu je zapadlo več kot meter novega snega na pet metrov podlage. Tam velja najvišja, 5. stopnja nevarnosti snežnih plazov. Na Kaninu, ki je najvišje ležeče smučišče pri nas, imajo, kot kaže, snega že čez glavo. Na facebooku so namreč objavili nekaj fotografij z vrha in zapisali: »Sneg, prosimo te, nehaj padati.«Izjemno debela snežna odeja prekriva tudi druge vršace v Julijskih Alpah. Na Kredarici je snežna odeja debela 510 centimetrov.V bovški občini se je v preteklih dneh sprožilo več snežnih plazov, kakršnih domačini po besedah županane pomnijo od 50. let prejšnjega stoletja. Zaprti sta cesta proti Trenti in cesta med Klužami in vasjo Log pod Mangartom. Vas Trenta z 90 prebivalci za zdaj ostaja odrezana od sveta.Zaradi obilnih padavin in taljenja snega, ki so povzročili namočenost zemljine, se je ponoči na Mlinem v občini Bled s Ceste Gorenjskega odreda proti Jezernici sprožil zemeljski plaz. Sprožena zemljina je skupaj s sadnim drevjem zgrmela v Jezernico in zaprla njeno pot, zato je Jezernica poplavila klet bližnje hiše.Geologi opozarjajo na plazove zlasti v severozahodni Sloveniji.