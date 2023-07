Na jezeru bodo prižgali lučke

Javni zavod Turizem Bled bo tudi letos organiziral tradicionalni prižig lučk na jezeru v sklopu letošnjih Kulinaričnih vikendov ob jezeru na Jezerski promenadi. »Zaradi slabe vremenske napovedi smo dogodek prestavili na ta konec tedna. Tradicionalni prižig lučk bo tako v soboto, 29. julija, ko bo vikend obarvan v okuse vina,« so sporočili iz Javnega zavoda Turizem Bled.

Jajca morajo biti prav ubita, da se jih lahko napolni.

Znamenite blejske lučke letos že 51. zapored pripravlja mojster Andrej Vidic, domačin iz vasi Grad na Bledu. Lučke so jajčne lupine, napolnjene z voskom. »Jajca morajo biti prav ubita, da se jih lahko napolni,« pravi mojster. Zadnja leta lupine zanj hranijo v družbi Conditus, ki je znana po izvrstnih slaščicah, med njimi je kremšnita. Vidic jih napolni z voskom in stenjem, razporedi v posebne posode, te potem s prostovoljci razvozijo po jezeru, prižgejo jih šele, ko so že na vodi, ne na kopnem.

V sklopu kulinaričnih vikendov bodo od 18. ure obiskovalci in obiskovalke lahko uživali v ponudbi osmih slovenskih vinarjev in degustirali različna vina. Na voljo bo prav tako kulinarična ponudba, manjkala ne bo niti znamenita blejska posmodulja, ki jo bodo tudi tokrat pekli člani in članice Turističnega društva Bled. V Zdraviliškem parku bo ta čas obogaten sejem domače in umetnostne obrti. Dogajanje na promenadi bodo popestrili DJ in koncerti v živo, ki bodo potekali vsak dan od 19. do 22. ure.