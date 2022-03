Na Goriškem izredne razmere, naval Italijanov na naše črpalke

Podobna zgodba, kot smo ji bili priča prejšnji teden povsod po Sloveniji, pred podražitvijo pogonskih goriv, se te dni ponavlja na bencinskih servisih blizu meje z Italijo. Tudi naše zahodne sosede je močno udaril val podražitev, za liter dizelskega goriva morajo namreč odšteti okoli 2,3 evra.

Zato ne čudi, da Italijani znova množično derejo na slovenske bencinske črpalke, kjer je gorivo vendarle še občutno cenejše - maloprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina od danes ne sme preseči 1,503 evra za liter, najvišja cena za liter dizla pa je določena pri 1,541 evra.

Kot je poročal Radio Slovenija, pa je naval italijanskih voznikov zlasti na Goriškem povzročil pravi kaos. Dolge kolone so bile zlasti v Vipolžah in na Dobrovem, promet je tam povsem obstal, zato sta na pomoč morala priti policija in redarstvo. Na občini so menda tudi že sklicali krizni sestanek, da bi rešili situacijo.

Konec tedna so tako tam za gorivo v koloni stali po več kot eno uro. Domačini so besni, saj so se zaradi italijanskih strank sami znašli v zastojih na lokalnih cestah.

Dolge čakalne vrste so bile te dni sicer tudi na Obali in po drugod ob meji z Italijo.