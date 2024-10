Muslimanska mamica razočarana nad nesramnim sporočilom: »Bila sem šokirana«

»Pred dvema letoma sva prišla v Slovenijo in otroka vpisala v šolo, šola je čudovita, prav tako tisti, ki jo predstavljajo in s katerimi imam vsakodnevne stike,« se začne izpoved mamice enega od otrok na slovenski šoli.

»Ob koncu lanskega šolskega leta smo podpisali papir, s katerim se starši seznanjamo s prehrano otrok v prihodnjem letu. Vsi smo podpisali, ne da bi slutili, kaj se bo zgodilo kasneje.«

Žaljivo sporočilo

Nato pa so ob začetku šolskega leta prejeli elektronsko sporočilo o prehrani. »Bila sem šokirana,« pravi mamica, saj je bila »vsebina e-pošte več kot žaljiva, milo rečeno, so nas v kontekstu nazivali z najrazličnejšimi imeni. Dali so nas na stran, ločili naše otroke od drugih otrok, ki niso 'priseljenci' - tako so imenovali nas vse, ki smo prišli v Slovenijo,« pove žalostno.

»Norija se je začela. Kadar je kosilo, moj otrok vpraša, ali imajo kaj brez svinjine. Na vprašanje so enkrat hčerki rekli, da je dolgočasna in da je to preveč dela za kuharice,« pravi in se sprašuje, zakaj bi preobremenjenost kuharic moral biti problem, s katerim se spopada njen otrok - pravzaprav katerikoli lačen šolarček.

Pravica do veroizpovedi

»Ne razumem, da ne moreš pripraviti obroka brez svinjine,« pravi mamica, in meni, da viške svinjine, ki jo zavrnejo muslimanski otroci, zavržejo, »ker je seveda ne bodo pojedli«.

»Živimo v Sloveniji in v skladu z našimi normami in zgodovinskimi okviri. Sem notri mohamedanci ne sodijo in nikakor nimajo pravice zahtevati ločene prehrane, oziroma prehrane brez svinjine! Šola je slovenska izobraževalna ustanova, tisti ki tega ne sprejmejo, pa naj skupaj s slovenskimi podporniki takih in podobnih deviacij odidejo tja od koder so prišli. V kolikor zahtevajo posebno prehrano, naj si o skuhajo dom in prinesejo v šolo,« je na naše vprašanje o problematiki dejal Zmago Jelinčič Plemeniti.

»Po mojem mnenju ima otrok pravico jesti obrok, kot so ga uživali njegovi starši, vsi njegovi predniki in zdaj on. Po zakonu o temeljnih človekovih pravicah, kamor spada tudi pravica do veroizpovedi,« utemeljuje, da imajo otroci pravico živeti v skladu s svojo vero in si želi, da bi tudi šole pokazale razumevanje za otroke islamske veroizpovedi. V Sloveniji naj bi bilo muslimanov sicer že okoli 100.000, je februarja letos pisalo Delo.

Džamija v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Ponižujoče in nesramno

Vsebina sporočila jo je globoko prizadela, saj čuti, da jo podcenjujejo. »Ker je nekdo v mailu napisal, da moramo to imenovati proces integracije, sem šokirana, za kako neumne nas imajo, ali če so sami takšni, ne razumem,« je razočarana. »Če je proces integracije tisto, kar je na naši mizi, hvala, pakiramo kovčke za nazaj. Ponižujoče za vse nas, zame še veliko globlje, do kakšne mere si je nekdo dal pravico, da udejanja omejitve, ki jih ima v svoji glavi.«

Na koncu se je šaljivo opravičila za nepopolno slovenščino in dodala »se bom integrirala ... upam!«

