Danes je ramazan, za slovenske muslimane se je zgodil pomemben mejnik

Po koncu postnega meseca so danes muslimani začeli tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama. V Sloveniji je osrednja bajramska slovesnost potekala v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana, začela pa se je ob 6. uri. Vodil jo je mufti Nevzet Porić, molitev ramazanskega bajrama pa so prvič neposredno prenašali na drugem programu RTV Slovenija.

Islamska skupnost v Sloveniji je to izpostavila kot zgodovinski trenutek za slovenske muslimane in pomemben mejnik v prizadevanjih islamske skupnosti za večjo vključenost in prepoznavnost muslimanov v slovenski družbi. To je tudi priložnost za krepitev medkulturnega dialoga, razumevanja in spoštovanja v družbi, so sporočili iz islamske skupnosti.

Mufti Nevzet Porić FOTO: Osebni Arhiv

Ramazanski bajram je ob kurban bajramu najpomembnejši praznik muslimanov. Zaznamuje konec ramazana, meseca posta, ki je čas duhovne prenove, samorefleksije, discipline in solidarnosti. V večinsko muslimanskih državah je uradni praznik, ki traja od enega do treh dni. Mesta običajno okrasijo z lučmi in pripravijo slovesnosti, navaja portal katarske televizije Al Jazeera.

Kmalu po zori

Muslimani praznovanje začnejo z molitvijo kmalu po zori, ki ji sledi kratka pridiga. Pred molitvijo običajno užijejo nekaj sladkega, in sicer tradicionalne bajramske sladice, kot je baklava. Ker je to čas veselja in hvaležnosti, ga praznujejo tudi z druženjem. Medsebojno se obiskujejo člani družine, sosedje in prijatelji, si podarjajo darila ter izkazujejo medsebojno pozornost in spoštovanje.