Mrtvi alpinist bo ostal na Triglavu (FOTO)

»Noro lep sončni vzhod pred Triglavskim domom na Kredarici, sijoča polna luna ter pot, posvečena prijatelju v slovo. Na kraju, kjer se rojevajo najlepši vzhodi in zahodi, kjer se tkejo najlepše vezi in spomini, ki jih ne moremo izbrisati, plameni, ki jih ne moremo ugasniti. Gašper Ahačič, človek z veliko začetnico, je v sebi nosil sonce, ki ne bo nikoli ugasnilo. V srcih vedno z nami, Gašper.« Tako je ganljivo slovo od gorniškega prijatelja, ki se je 24. oktobra smrtno ponesrečil pri plezanju na Matterhornu, opisala Mariborčanka Vanja Sever. Zanj so se povzpeli do Aljaževega stolp...