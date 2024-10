Moškega v Iškem vintgarju ugriznil modras, to so bile posledice (FOTO)

Iz ljubljanskega Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo poročajo o hudem ugrizu modrasa, ki se je pripetil konec septembra v Iškem vintgarju. Modras je ugriznil plezalca.

»Dolgi rokavi jakne niso preprečili, da strupniki ne bi prodrli v kožo. Plezalec je po ugrizu doživel hude bolečine, oteklino in podkožne krvavitve, bilo mu je slabo in večkrat je bruhal ter odvajal tekoče in krvavkasto blato. Poleg tega se mu je znižal krvni tlak, prehodno pa je izgubil tudi zavest,« so pojasnili in dodali, da so pacientu v UKC Ljubljana nudili zdravljenje s protistrupom, po katerem se je njegovo stanje hitro izboljšalo.

V Sloveniji živijo tri strupene kače in eden od njih je modras, ostala dva sta še navadni gad in laški gad. Ugriz teh kač je lahko zaradi zastrupitve nevaren za zdravje ljudi.

V primeru, da nas ugrizne strupena kača, pokličemo na 112. Med čakanjem na zdravniško pomoč očistimo rano, če imamo možnost jo sterilno obvežemo in hladimo z obkladki. Iz telesa odstranimo uro, zapestnice, prstane in drug nakit ter poskušamo ostati čim bolj mirni, zastrupljenec med čakanjem ne sme piti alkohola. Ud imobiliziramo, lahko z vejo ali s pohodno palico, so pred časom sporočili s Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo

Pomembno je, da strupa ne izsesamo in da rane ne izžigamo, dodajajo.