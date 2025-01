Mladič danes, težava jutri? Slaba vzgoja psa ima dolgoročne posledice

Psa nikoli ne izbirajte zgolj po videzu. Morda so sibirski haskiji res ljubki, vendar niso primerni za vas, če ste po cele dneve v službi in živite v bloku. Ta pasma potrebuje veliko gibanja na zraku, da je zadovoljna. Preverite, kaj potrebuje določena pasma psov, in se odločite za psa, ki se ujema z vašim življenjskim slogom.

Ko enkrat vzpostavite pravila, se jih strogo držite.

Ko boste izbirali med mladiči, boste opazili, da imajo različne značaje. Vendar izbira psička z določenimi osebnostnimi značilnostmi ne pomeni, da bo pes takšen vse življenje. Tako kot ljudje tudi psi doživljajo obdobja hormonskih sprememb in šele po puberteti se pokaže, kakšni bodo v odrasli dobi.

Psi, ki jih vzamete iz zavetišč, so lahko prestrašeni ali potrti zaradi preteklih izkušenj. Ko bodo nekaj časa pri vas in se bodo umirili, se lahko njihov značaj izkaže za precej drugačen od tistega, ki ste ga opazili, ko ste ga prevzeli.

Vnaprej določite pravila

Še preden pripeljete žival domov, se z družino pogovorite o tem, katerih pravil se bo moral držati. Mnogi pasji skrbniki pripeljejo psa domov, ne da bi razmislili o pravilih, potem pa psa kaznujejo, ker ne upošteva reči, ki mu jih niti niso naročili.

Radi grizejo – reči, ki jih ne smejo gristi, umaknite na varno. FOTO: Photology1971/Getty Images

Pes ne zna brati vaših misli! Če denimo menite, da ni prav, da leži na kavču, ga tega začnite učiti že prvi dan, ko prestopi prag vašega doma.

Za učenje ni nikoli prezgodaj

Ko enkrat vzpostavite pravila, se jih strogo držite. Vsem, ki so v stiku s psom, naročite, da tudi sami spodbujajo psa k upoštevanju teh pravil. Ena od napak, ki jih pogosto naredijo novi pasji lastniki, je, da psičku dovolijo, da skače po njih. Čeprav je to prisrčno, dokler je kuža majhen, je precej manj prijetno, ko zraste in postane težak. Zato dobro razmislite o tem, ali mu boste skakanje dovolili.

Z majhnim psom se boste morali veliko ukvarjati.

Psiček ni nikoli premlad za učenje. Ne prelagajte učenja v prihodnost, saj se bodo najbolje naučili, če boste učenje začeli takoj, ko pridejo k vam.

Navade, ki jih imajo mladiči, ne bodo same od sebe izginile z leti. Če pes laja na poštarja, koplje po vrtu ali lovi mačke, bo z leti to počel le še bolj intenzivno. Če je vedenje, ki je za psa naravno, za vas moteče, ga od teh dejanj začnite čim prej odvajati.

Čas za vzgojo

Psa morate socializirati ne glede na njegov naravni značaj. To pomeni, da mora v obdobju med 12. in 16. tednom starosti srečevati čim več različnih ljudi (s klobuki, v uniformah) in psov (majhnih, velikih, srednjih). Srečanja morajo biti pod nadzorom in za psa pozitivna. Na tak način bo psiček postal družaben in neproblematičen.

Če jim kot psičkom dovolimo na posteljo, bodo na njej tudi, ko bodo zrasli. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh Getty Images

Dom pred njegovim prihodom vedno uredite tako, da ne bo imel priložnosti uničevati česa, kar je za vas dragoceno. Mladiči radi žvečijo, in ker pes ne loči med dragimi dizajnerskimi čevlji in igračo za žvečenje, stvari, ki jih želite ohraniti cele, pospravite nekam, kjer jih pes ne bo dosegel.

Sobni boks Novim pasjim lastnikom se včasih zdijo boksi za pse neprijetni, vendar strokovnjaki priporočajo uporabo teh. Psa na tak način učimo sobne čistoče, mu ponudimo zatočišče, v naši odsotnosti pa preprečimo, da bi poškodoval sebe ali stanovanje. V boksu se bo tudi navadil umirjanja in sprostitve v času, ko vas ni doma.

Z majhnim psom se boste morali veliko ukvarjati, saj bo le tako zrasel v ljubljenčka, s katerim ne boste imeli nepotrebnih težav. Preden se odločite za mladiča, poskrbite za to, da boste imeli dovolj časa za vzgojo. Če to ne gre, raje še malce počakajte in si žival omislite, ko se vam bo urnik sprostil.