Mladi zdravniki zgroženi: Mnogi nasilneža opravičujejo

Napad razburjenega bolnika na zdravstveno osebje v celjski bolnišnici, ki se je zgodil minuli teden, je dodobra pretresel zdravstvene delavce in tudi slovensko javnost. Poročali smo, kako je bolnik zaposleni lažje poškodoval roko, nato pa je ta doživela še srčni infarkt, drugemu zaposlenemu pa je s čelnim udarcem zlomil nos. Vodstvo bolnišnice je bilo nad dogodkom šokirano.

Ni pa slovenske javnosti pretresel le dogodek, temveč tudi to, kar je sledilo po njem. »Zgroženi smo nad komentarji pod objavami o nasilnem dogodku v SB Celje. Mnogi opravičujejo nasilneža, veliko je celo ščuvanja k še več nasilja nad zdravstvenimi delavci! Razumemo stiske pacientov, ki izvirajo iz dolgih čakalnih dob in sistemskih težav slovenskega zdravstva. Zaradi zavajanja nekaterih politikov, opinion-makerjev in posameznih medijev mnogi ljudje verjamejo, da smo za to krivi zdravstveni delavci. Kot da bi zaradi zamude na pošti napadli poštarja, ki vam je izročil pošiljko. Bojimo se, kam lahko eskalira gnev pacientov, ki ga je v zadnjih tednih vse bolj čutiti v bolnišnicah in ambulantah, na kar smo nedavno že opozarjali,« so v izjavi zapisali Mladi zdravniki.

Dodajajo, da se velika večina zdravstvenih delavcev trudi po najboljših močeh pomagati pacientom in da se je treba v primeru nekorektne obravnave obrniti s pritožbo na vodstvo zdravstvene ustanove ali varuha pacientovih pravic.