Misice v Lendavi še zadnjič pred finalom

Finalistke projekta Miss Slovenije, Tara Tofaj (Kranj), Tjaša Žnidaršič (Kranj), Abbi Sušelj (Pivka), Pia Hribar (Dobrova), Neja Prosenjak (Slovenska Bistrica), Nika Kuzman (Ljubljana), Katja Omerzel (Krško), Allisa Pelko (Kranj), Helena Pokeržnik (Dravograd), Amadea Zupan (Sežana), Saša Poklukar (Gorje, Bled), Lara Senica (Grosuplje) in Katja Zver (Lendava), so še zadnjič pred finalom skupaj obiskale Lendavo, tokrat pa so spoznavale njeno kulturno dediščino in zgodovino.

10. januarja bo finale v Lendavi.

Najprej so obiskale Knjižnico Lendava, ki poleg bogate zbirke knjig, revij in multimedijskih gradiv ponuja različne izobraževalne, kulturne in družabne programe. Obiskale so tudi lendavski grad, kjer je pred mesecem dni potekalo uradno fotografiranje finalistk, v središču kraja pa so si dekleta ogledala Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva. Spoznale so stare navade in običaje ter zgodovino razvoja mesta.

Obskale so tudi knjižnico. FOTO: Anže Krže

Lendava je znana po etnografski različnosti, tam namreč že vrsto let sobivajo ljudje različnih narodnosti, kultur, verskih prepričanj. Znak sobivanja je judovska sinagoga, ki je ena od le treh ohranjenih v Sloveniji.

Del novejše zgodovine pa je zadnja znamenitost, ki so si jo dekleta ogledala: Gledališka in koncertna dvorana Lendava, stavba nenavadnega videza v središču mesta, kjer smo prvič spoznali letošnje finalistke in tudi prizorišče finala projekta Miss Slovenije 2024. Po dolgem dnevu spoznavanja kulture in zgodovine kraja so dekleta s toplo dobrodošlico in odličnim kosilom sprejeli v Termah Lendava, dan pa so zaključile z razvajanjem v njihovem velnesu, fitnesu in bazenih.