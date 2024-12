Katera bo Miss Slovenije 2024? Spoznajte finalistke, ki navdušujejo z lepoto in talenti

Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej. No, tako gre seveda v pravljicah, v resničnem življenju pa bo odločitev o najlepši, o miss Slovenije, v rokah žirije, ki bo 10. januarja pozorno spremljala trinajst finalistk lepotnega izbora.

A videz ni vse, dekle mora imeti še kup drugih odlik in talentov – letošnje finalistke jih zagotovo imajo. Danes predstavljamo še drugi del kandidatk, tudi tokrat po vrsti, kot se bodo predstavile v finalnem izboru.

10. JANUARJA bo finalni izbor.

Številko sedem ima Katja Omerzel, 24-letnica iz Krškega, ki je letos uspešno končala študij sanitarnega inženirstva. Je ljubiteljica športa, narave in dobre hrane. »Uživam v ustvarjanju in pomoči drugim, kar me je pripeljalo do moje prve knjige, ki sem jo izdala letos.«

7. Katja Omerzel

Osma se bo predstavila Allisa Pelko; Kranjčanka je stara 18 let, obiskuje Gimnazijo Franceta Prešerna, v prostem času se ukvarja s fitnesom in ustvarjanjem vsebin za družbena omrežja. O sebi pravi: »Sem pozitivna, nasmejana in sočutna oseba.«

8. Allisa Pelko

Deveta se bo predstavila 23-letna Helena Pokeržnik iz Dravograda. Zaključuje študij razrednega pouka v Mariboru in se pripravlja na poklic učiteljice. »Poleg šolanja me navdušujejo številne kreativne dejavnosti. Rada pojem in igram kitaro, plešem, slikam ter uživam v peki slaščic.« Pravi, da je pozitivna, odprta in prijazna oseba, ki vedno stremi k osebni rasti.

9. Helena Pokeržnik

Številko 10 ima Amadea Zupan: stara je 26 let, doma v Sežani, je študentka medicine v Ljubljani. »Že od nekdaj me zanima vse v povezavi z zdravjem,« pravi in še, da je njena velika ljubezen ples, s katerim se ukvarja od mladih nog, prosti čas rada preživlja v naravi.

10. Amadea Zupan

Enajsta se bo predstavila Saša Poklukar iz Gorij pri Bledu; stara je 28 let, po izobrazbi je gastronomsko-turistična tehnica in gradbena inženirka, a pravi, da njeno zanimanje sega daleč prek teh dveh področij. »Navdušujejo me modeling, slikanje, risanje, 3D-modeliranje, gorsko kolesarjenje, gimnastika ter celo upravljanje težkih gradbenih strojev, kot so bagri in traktorji.«

11. Saša Poklukar

Za styling kandidatk je poskrbel Poročni kotiček, za ličenje Alja Jerman s pomočjo Nine Gudeljević in Amele Deljanin, za frizuro Glam lepotni studio. Fotografije je na gradu Lendava posnel Dejan Nikolić.

Številko 12 ima Grosupeljčanka Lara Senica, ki je stara 25 let. Pravi, da je vedno nasmejana in polna energije. »Sem vztrajna in rada premikam svoje meje, pa naj bo to pri študiju, zaključujem magisterij iz socialnega dela, ali pri športu.« Rada pomaga, saj verjame, da lahko skupaj naredimo svet boljši.

12. Lara Senica

Zadnja, trinajsta, se bo predstavila Katja Zver, 22-letnica je doma v Lendavi. Je študentka medijev in novinarstva, na to pot je stopila že v srednji šoli. V prostem času rada fotografira, snema in se uči kaj novega. »Ena od mojih največjih strasti so potovanja – odkrivanje novih kultur, krajev in zgodb ljudi me vedno znova navduši.«