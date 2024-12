Miss Slovenije: kmalu bo jasno, katera je najlepša (FOTO)

Še čisto malo nas loči do novega leta, v njegovih prvih dnevih pa bomo izvedeli tudi, katera je najlepša Slovenka, katera je miss Slovenije 2024. Finale bo 10. januarja v Lendavi, tam se bo obiskovalcem in gledalcem predstavilo trinajst deklet, ki vam jih tudi tokrat predstavljamo v sliki in besedi, in sicer v vrstnem redu, kot bodo na modni stezi, za svojo izbranko pa boste lahko kot vselej tudi glasovali. Na zaključni prireditvi bodo poleg najbolj zaželenega naslova podelili še druge nazive, tudi miss Slovenskih novic, prav to pa bo določil vaš glas. Pa poglejmo prvo šesterico.

Prva se bo predstavila Tara Tofaj, stara je 21 let, sama zase pravi, da je ambiciozno dekle iz Kranja. Svoje dneve posveča šoli in plesu folklore. V prostem času rada peče, kuha, riše. Dolgčas ji ni, saj se, kot pravi, zamoti na 100 in 1 način.

Tara Tofaj

Številko dve ima Abbi Sušelj, 19 let ima Postojnčanka, ki študira trženje in odnose z javnostjo. Rada spoznava nove ljudi in njihove zgodbe. V prostem času kuha ali gre na sprehod v naravo. »Živim po principu: Če prižgeš luč za sočloveka, se tudi tebi razsvetli pot.«

Abbi Sušelj

Številko tri ima Tjaša Žnidaršič, stara je 21 let, doma v Kranju, je študentka digitalnega marketinga na Gea Collegeu. »Opisala bi se kot radovedno, športno, empatično in inovativno osebo, ki obožuje raziskovanje novih krajev in spoznavanje novih ljudi, saj verjamem, da vsaka izkušnja prinese nekaj posebnega.« Želi si prepotovati svet in odkrivati, kaj vse ponuja življenje.

Tjaša Žnidaršič

Četrta se bo predstavila Pia Hribar, 23 let ima, doma je na Dobovi (pri Ljubljani). Kmalu bo postala diplomirana fizioterapevtka, pravi, da bi rada strokovno napredovala in osnovala lastno prakso. »Moja energija izvira iz radovednosti in želje po novih izkušnjah in življenjskih avanturah, ki me usmerjajo že vse življenje,« pravi.

Pia Hribar

Peta se bo predstavila Neja Prosenjak, 21-letna študentka prava iz Slovenske Bistrice. Že od malega jo navdušujejo modne brvi in borilne veščine. »Kot druga najstarejša izmed šestih otrok sem že zgodaj spoznala pomen odgovornosti in sodelovanja. Izzivi so zame priložnost, da rastem in se vedno znova dokazujem sama sebi.«

Neja Prosenjak

Številko šest ima Nika Kuzman, 23-letna Ljubljančanka je študentka magistrskega študija na fakulteti za socialno delo. »Sem živahna in pozitivno naravnana, prizadevam si osrečiti ljudi okoli sebe. V prostem času sem predana športu, ki me je naučil discipline in vztrajnosti,« pravi in še, da si rada postavlja nove izzive in išče načine, kako rasti kot oseba.