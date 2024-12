Glasujte za miss Slovenskih novic za miss Slovenije 2024

Izbor miss sveta sega v leto 1951, ustanovil ga je Eric Morley, po njegovi smrti pa lepotni imperij upravlja njegova žena Julia Morley. Že vrsto let poteka pod sloganom lepota z namenom, kar pomeni, da kandidatke za prestižni naziv najlepše na svetu niso le lepe, pač pa predane človekoljubju, dobrodelnosti.

Tudi slovenski izbor se ne vrti le okoli lepote, dekleta, ki sodelujejo na izboru za miss Slovenije, morajo imeti več kot le lep obraz, imeti morajo še druge odlike, prav vse je pomembno. »Odkar sem prevzela vajeti izbora Miss Slovenije, smo z ekipo na novo formirali temeljne vrednote projekta in posledično korenito spremenili smer njegovega razvoja,« pravi Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta.

Ne iščemo samo lepote, ampak tudi vrednote

»Danes projekt Miss Slovenije služi predvsem kot orodje za osebnostni in poslovni razvoj vseh vpletenih. Ne iščemo najlepše Slovenke, temveč najprimernejšo ambasadorko vrednot projekta. Kljub plehkim smernicam novodobne družbe nam je v zadnjih letih uspelo okrog sebe zbrati sodelavce in poslovne partnerje, s katerimi, pod geslom Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo!, skupaj rušimo stereotipe ter pišemo inovativne in uspešne zgodbe, ki se jih je v zadnjih letih nabralo zares zavidljivo število. Združujemo na prvi pogled nezdružljivo.«

Da je Verkova ubrala pravo smer, govori uspešen projekt sam zase, a morda le ne bo odveč kaka številka: letos se je na tekmovanje prijavilo 160 deklet, v finale se jih je uvrstilo 13, a le ena bo nosila krono in laskavi naziv miss Slovenije 2024. Kateri bo kronico predala aktualna misica Alida Tomanič, bomo izvedeli 10. januarja prihodnje leto na finalnem spektaklu v Lendavi.

Za styling kandidatk je poskrbel Poročni kotiček, za ličenje Alja Jerman s pomočjo Nine Gudeljević in Amele Deljanin, za frizuro Glam lepotni studio. Fotografije je na gradu Lendava posnel Dejan Nikolić.

Bo Miss Slovenskih novic postala tudi Miss Slovenije?

Finalistke se bodo občinstvu predstavile v več izhodih, za glasbeno zabavo pa bodo skrbeli Regina, Marko Vozelj, Bepop, Rok Ferengja in Sašo Gačnik. Poleg najbolj zaželenega bodo podelili tudi naziv miss Slovenskih novic, ki jo boste izbrali vi, dragi bralke in bralci. Za svojo favoritko lahko glasujete z glasovnico, ki jo objavljamo v tiskanih Slovenskih novicah. Glasujete lahko tudi prek e-obrazca na tej spletni strani. Kandidatka, ki ji boste namenili največ glasov, bo postala miss Slovenskih novic, morda pa bo miss našega in vašega najljubšega časopisa okronana za najlepšo, ne bi bilo prvič!

Predstavitev deklet; zanje lahko glasujete z e-glasovnico

1. Tara Tofaj

2. Abbi Sušelj

3. Tjaša Žnidaršič

4. Pia Hribar

5. Neja Prosenjak

6. Nika Kuzman

7. Katja Omerzel

8. Allisa Pelko

9. Helena Pokeržnik

10. Amadea Zupan

11. Saša Poklukar

12. Lara Senica