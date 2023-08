Ministrstvo za zdravje sporočilo, v kateri bolnišnici vladajo izredne razmere

V Psihiatrični bolnišnici Begunje vladajo izredne razmere. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da tam poteka premestitev pacientov v druge ustanove, saj je voda zalila celotno območje bolnišnice, kletne in pritlične prostore, kjer so funkcionalni prostori bolnišnice, ambulanta in urgenca.

»Dostop do bolnišnice je onemogočen. Smo v stalnem kontaktu z vodstvom bolnišnice, ki sporoča, da so premestili 30 od 80 pacientov ter so že kontaktirali Civilno zaščito in prosili za pomoč. Zdravstveno stanje pacientov ni ogroženo, zdravstvena oskrba poteka skladno z razmerami na terenu.«

Ob tem na Ministrstvu za zdravje pravijo, da skrbno spremljajo razmere na terenu. »Razmere so resne, vsem zdravstvenim ustanovam nudimo podporo in tesno sodelujemo s štabom Civilne zaščite in Dispečersko službo zdravstva.«

Ob tem dodajajo, da je v tem trenutku najbolj pomembno, da ni ogroženo življenje pacientov in zaposlenih ter da je zagotovljena nujna zdravstvena oskrba. »Pridružujemo se pozivu vseh ostalih služb na terenu in prosimo prebivalce, da pazijo nase, na svoje življenje in delujejo samozaščitno.«

Ponekod oviran dostop

Pojasnjujejo še, da imajo vse bolnišnice in zdravstveni domovi v primeru poplav pripravljen načrt zaščite in reševanja, v katerih se določita način obveščanja in zagotavljanje pomoči poplavno prizadetim območjem. »Zdravstveni domovi po državi so večinoma odprti in se prilagajajo razmeram na terenu, ki se sicer iz minute v minute spreminjajo.«

Trenutno je poleg izrednih razmer v Begunjah otežen tudi dostop do zdravstvenih ustanov v Koroški regiji, težave pa so nastale tudi v SB Trbovlje. Na tem območju predstavljajo največjo oviro zaprta cestišča. »Na Ministrstvu za zdravje bomo še naprej budno spremljali situacijo in nadaljevali z vsemi aktivnostmi za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo prebivalcev, kolikor je v danih razmerah to mogoče.«