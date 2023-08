Vremenoslovci razkrivajo, kaj nas čaka v prihodnjih urah in dneh

Obilne padavin, ki so ponoči zajele državo, so povzročile veliko težav v severovzhodnem, severozahodnem in osrednjem delu Slovenije. Razmere so izredne, nevarnosti pa še ni konec. Agencija za okolje je namreč zaradi nadaljnje rasti in razlivanja vodotokov izdala rdeče opozorilo za vse omenjene regije, ki velja danes do polnoči.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo danes in v prvem delu noči še pojavljali dolgotrajni nalivi, plohe in tudi močni nalivi, jutri čez dan pa bo dež oslabel.

»Danes bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami, tudi močnejšimi nalivi. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na Primorskem do 27 °C,« so zapisali na agenciji za okolje.

Hidrološke razmere

Agencija za okolje poroča, da so ponoči hitro in močno poplavile reke v zahodni, osrednji in severni Sloveniji, v večjem obsegu so poplavile predvsem reke v porečjih Poljanske Sore, Kokre, Gradaščice, Kamniške Bistrice, Savinje in Drave. V jutranjih urah v zgornjem toku že upadajo Poljanska Sora, Gradaščica, reke na zgornjem Gorenjskem, Kokra, Kamniška Bistrica in skrajno povirje Savinje, v srednjem in spodnjem toku močno pa še naraščajo. Vodnatost rek v južni Sloveniji je to noč ostala srednja in povečini nespremenjena.

Zapisali so, da se bo težišče poplavnega dogajanja danes čez dan iz zahodne Slovenije pomaknilo na območja osrednje, vzhodne in južne Slovenije. Poplavljena območja ob rekah na Gorenjskem, Koroškem in v osrednji Sloveniji se bodo v zgornjih odsekih rek začela zmanjševati, povečevala pa se bodo v srednjem in spodnjem toku.

Danes čez dan in ponoči bodo hitro naraščale reke v porečjih Savinje, Drave, Mure, Krke in Kolpe ter Sava v srednjem in spodnjem toku. Zlasti v južni in jugovzhodni Sloveniji bo danes še verjetno silovito naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov. Predvsem zvečer in v noči na soboto bodo reke na tem širšem območju poplavljale v večjem obsegu.

V soboto čez dan bo večina manjših rek začela upadati, razmere na večjih rekah se bodo postopno umirjale šele v soboto proti večeru in v nedeljo.

Kako bo v soboto in nedeljo?

Vremenoslovci napovedujejo, da bodo v soboto čez dan padavine od zahoda slabele. Kljub temu so rdeče opozorilo zaradi izdatnih padavin potegnili še v zgodnje ure sobote.

V noči na nedeljo bodo padavine prehodno ponehale. V nedeljo se bodo že dopoldne od zahoda ponovno začele širiti plohe in nevihte, ki bodo zvečer ponehale. Nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.

