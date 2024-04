Ministrica Vrečko: »Mi vemo, kdo je Janez Janša.« To ji je zabrusil šef SDS

Aktualna ministrica za kulturo v vladi Roberta Goloba, Asta Vrečko iz Levice, se je na družabnem omrežju takole spravila na šefa opozicije Janeza Janšo: »Ni presentljvo, da se je ravno Janez Janša oglasil proti aktu, ki bo varoval svobodo medijev. Mračno obdobje prejšne vlade predsednika SDS je poleg avtoritarnega vodenja države in represije na ulicah zaznamoval tudi pogrom nad javnimi mediji. Ob tem je podpiral zasebne medije, ki so podpirali njegov režim. Tudi zaradi takih političnih preoblikovanj medijske krajine v korist ene politične stranke je bil nedavno sprejet Evropski akt o svobodi medijev, ki promovira pluralno medijsko krajino in svobodo medijev. Stranke SDS in prvaka opozicije neodvisni mediji ne zanimajo, potrebujejo le trobila za svojo strankarsko propagando. Ko Janez Janša govori o vmešavanju v notranje zadeve Slovenije, govori o tem, da lahko na oblasti počne, karkoli si želi. A mi vemo, kdo je Janez Janša. Janez Janša je politik, katerega politični kapital temelji podpiranju družbene razslojenosti, netenju sovraštva, širjenju neresnic, podpihovanju diskriminacije, napadov na drugače misleče ter uničevanju neodvisnih medijev in avtonomnega novinarstva.«.

Asta Vrečko. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Seveda ministrici ob zapisanem Janša ni ostal dolžan: »Hm. Ministrica

Asta Vrečko je s pozicija oblasti ravno napadla drugače mislečega v opoziciji. Ki mu očita napad na drugače misleče. Kje so časi, ko si vsaj občasno še srečal kakega levičarja z logiko.«