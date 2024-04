Na hude obtožbe Janše prišel tak odgovor

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova se med lanskim obiskom v Sloveniji s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom ni pogovarjala o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija, je danes za STA sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Dodala je, da se Jourova redno srečuje s predsedniki ustavnih sodišč članic EU.

Sestanki z najvišjimi predstavniki sodstva in ustavnih sodišč so del njenega dela

Jourova je pristojna za področje vladavine prava in vsa ključna vprašanja, povezana z njo. Sestanki z najvišjimi predstavniki sodstva in ustavnih sodišč v članicah EU so tako del njenega dela, je sporočila tiskovna predstavnica in pojasnila, da se Jourova v okviru svojih nalog redno srečuje s predsedniki ustavnih sodišč članic unije.

Pri tem je naštela srečanja evropske komisarke s predsedniki ustavnih sodišč Romunije, Češke, Poljske, Španije in Nemčije.

»Na tovrstnih srečanjih se nikoli ne obravnavajo posamezni primeri,« je nadaljevala in dodala, da so bila na srečanju z Accettom obravnavana vprašanja, povezana s poročilom Evropske komisije o stanju pravne države.

Kot je še pojasnila, so bili deli poročila komisije o obisku Jourove v Sloveniji počrnjeni, saj se niso nanašali na zahtevo poslanca Evropskega parlamenta oziroma na srečanje komisarke s predsednikom ustavnega sodišča.

Evropska komisija se je s tem odzvala na današnje izjave predsednika SDS Janeza Janše, da je na podlagi dokumentov, ki jih je evroposlanec Milan Zver (EPP/SDS) uspel pridobiti o lanskem obisku Jourove v Sloveniji, potrjen sum o vmešavanju komisarke v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije.

Ustavno sodišče je sicer danes že zavrnilo navedbe SDS, da naj bi obisk Jourove v Sloveniji in srečanje z Accettom pomenil politični pritisk na sodišče. Dodalo je, da se Accetto in Jourova na srečanju nista pogovarjali o noveli zakona o RTV.