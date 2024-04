Janša rohni: »Kaj imajo skrivati, da je ta točka počrnjena?« (VIDEO)

Iz dokumentov, ki jih je evropskemu poslancu Milanu Zveru po enem letu uspelo pridobiti, o lanskem obisku podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji izhaja, da je sum o vmešavanju komisarke v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije potrjen, je poudaril predsednik SDS Janez Janša.

Vera Jourova. FOTO: Pool Via Reuters

»Gre za nesprejemljivo vmešavanje v državo članico na področju, kjer ni skupnih politik,« je dejal tudi Zver (EPP/SDS).

Kot sta pojasnila Janša in Zver, se je Jourova med obiskom srečala tudi s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. Ker se je obisk zgodil le deset dni po odločitvi ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTV), si je obisk po njunem mnenju mogoče razlagati kot nedopusten politični pritisk na ustavno sodišče.

Sodišče je po obisku Jourove spremenilo svojo odločitev. »Politično gledano je bilo popolnoma jasno, da je ta odločitev ustavnega sodišča temeljila tudi na vsebini pogovora z evropsko komisarko,« je poudaril Janša.

Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel

Komisarka poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij?

Zver si je vse od obiska komisarke prizadeval pridobiti dokumente v zvezi z njenim obiskom v Sloveniji, zlasti na ustavnem sodišču. Šele po posredovanju evropske ombudsmanke Emily O'Reilly je dobil večji del dokumentov, a so deli še vedno počrnjeni.

Kot je evropski poslanec pojasnil, je želel opozoriti na netransparentnost pri delovanju komisarke Jourove. Po njegovih besedah so želeli tudi poudariti, do kod si je upala politizirati zakonodajni proces v Sloveniji.

Njegov največji očitek komisarki pa je, da je poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij, kar je, kot je dejal, v nasprotju s pogodbo o delovanju EU in tudi z lizbonsko pogodbo.

»Indici so, da je Jourova močno vplivala na zakonodajni proces, česar ne bi smela, in da je deloma odgovorna za vse, kar se je kasneje zgodilo na RTV, vključno s spremembami programskih shem in čistke na RTV,« je še dejal Zver.

»Kronski dokaz« vpliva na zakonodajni proces v Sloveniji Janša vidi v delu opomnika pred pogovori z Accettom, katerega deli niso počrnjeni. V njem Jourova odločitev ustavnega sodišča o zadržanju izvajanja novele zakona o RTV označuje za kontroverzno.

Med deli dokumentov, ki so še vedno počrnjeni, je 3. točka opomnika pred pogovori s predsednikom ustavnega sodišča Accettom. »Kaj imajo skrivati, da je ta točka počrnjena?« je vprašal Janša.

Zveru pa se med drugim zdi sporno, da je v opomnikih komisarke pred obiskom omenjena depolitizacija RTV, večkrat pa tudi desni medijski imperij, pri čemer sta izpostavljeni Nova24TV in Demokracija kot ustvarjalki lažnih novic.