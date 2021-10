Minister za strožji nadzor PCT-ja: Ponovno smo izpostavljeni tveganju zapiranja države

Minister za javno upravo in predsednik inšpekcijskega sveta Boštjan Koritnik je danes inšpekcijske organe še posebej med prihajajočimi prazniki pozval k skrajni okrepitvi nadzora na izpolnjevanjem pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT). K spoštovanju pogoja PCT pa je celotno javnost pozval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. »Glede na trenutno epidemiološko situacijo smo ponovno izpostavljeni tveganju zapiranja države in družbenega življenja,« je ob objavi dopisa inšpekcijskim organom na Twitterju zapisal Koritnik.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa so danes na celotno slovensko javnost naslovili poziv k doslednemu in odgovornemu spoštovanju pogoja PCT pri izvajanju dejavnosti. »Nosilce gospodarske dejavnosti, njihove zaposlene in vse potrošnike pozivamo, da pogoj PCT izpolnjujejo, dejavno upoštevajo in preverjajo v svojih delovnih okoljih, pri svojih poslovnih partnerjih ter porabnikih njihovih storitev in blaga,« so pozvali.

Slovenska družba si po oceni ministrstva ne more privoščiti vnovičnega strogega omejevanja ali zaustavljanja gospodarskih dejavnosti. »Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da se v prihodnjih dneh izognemo novemu omejevanju dejavnosti in zapiranju družbe. To lahko dosežemo le z doslednim upoštevanjem pogoja PCT in drugih (samo)zaščitnih ravnanj,« so dodali.

K spoštovanju ukrepov in pogoja PCT je svoje članstvo danes ponovno pozvala tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Hkrati pa gospodarstvo pričakuje, da bo odgovorno ravnanje prevladalo tudi v vseh drugih segmentih naše družbe. Ob tem je GZS ponovno izpostavila zahtevo gospodarstva, da vlada spremeni ukrep glede stroškov testiranja tako, da jih ne nosi delodajalec, temveč vsak posameznik, ki se brez utemeljenih zdravstvenih razlogov ne odloči za cepljenje.