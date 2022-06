Meteorolog Gregorčič: To poletje se bo dolgoletni urok prelomil

Po številnih nevihtah, ki so v zadnjem obdobju zajele Slovenijo, kaže, da si bomo pred njimi vsaj malo odpočili, a po drugi strani je pred nami izrazito vroč teden. »Vikend, ki je pred nami, bo sončen, nevihta je tu pa tam še možna, medtem ko je verjetnost toče majhna,« pravi meteorolog iz Arsa Branko Gregorčič.

Medtem ko bodo temperature v nedeljo dosegle okoli 32 stopinj Celzija, pa se v drugem tednu obeta pravi vročinski val, od ponedeljka do začetka julija bodo temperature vsak dan naraščale od 35 stopinj do 38 stopinj.

Peklensko vroč teden nas čaka

Se lahko napoved za naslednji teden še spremeni in bi lahko bilo vendarle kakšno stopinjo pod 35? »Treba je pošteno povedati, da tako visoke vrednosti napovedi da evropski center za vremenske napovedi – predvideva suho vročino, suh puščavski zrak, brez neviht in z najvišjimi temperaturami med 35 in 38 –, medtem ko so ameriški izračuni, kar se tiče temperatur, zmernejši, med 30 in 34, a nekaj več vlage in možnost vročinskih neviht, ki pa je med evropskimi izračuni ni. V vsakem primeru bo šli za izrazito vroč teden. Tudi če bodo nevihte in temperature pod 35 stopinjami, kot kažejo ameriški izračuni, pa ta občutek sopare in neviht ne bodo čudodelno osvežili ozračja,« pravi Gregorčič.

Če bi se napovedi naslednji teden uresničile, bi to lahko bil najbolj vroči teden vsega poletja pri nas. «Težko si mislim, da bi bil še kak teden bolj vroč, ampak nikoli ne reci nikoli.« Vročinski val bi lahko trajal vsaj do konca prihodnjega tedna, lahko pa se tudi zavleče. »Izkušnje govorijo, da vročinskih valov za več kot dva tedna ni dobro napovedati. Lahko se zgodi, da se bo tudi v juliju pojavil izrazit vročinski val, a ga zdaj ni mogoče časovno opredeliti in napovedati.«

Tudi če se vročina, ki je napovedana za naslednji teden, v letošnjem poletju ne bo ponovila, pa bo poletje vseeno v pravem pomenu besede in se bomo znojili. Srednjeročna napoved pravi, da se huda vročina ne bo vrnila, so pa za ves čas napovedane nadpovprečno visoke temperature.

Letošnje poletje bi lahko urok v vročih dneh prelomilo

Medtem ko smo lani imeli tri dni nad 35 stopinjami (v Ljubljani), leta 2020 nobenega, 2019 tri, je rekord padel leta 2013, ko se je temperatura povzpela nad 40 stopinjami. Leta 2013 je imelo kar 11 dni temperaturo nad 35 stopinjami, za letos pa kaže, da bi bilo teh dni nekaj več kot tri. »Do letos se je zdelo, da so neparna leta najbolj vroča, a vse kaže, da bo to leto ta urok prelomilo.«

Vročina bo naslednji teden izrazita nad Krško-Brežiškim poljem, na obrobju Panonske nižine, Prekmurju, pa tudi v Vipavski dolini, kjer je nižja nadmorska višina. V Kranjska Gori (denimo 800 metrov nad morjem) bo med 30 in 35 stopinjami, medtem ko se bo tam ponoči ozračje osvežilo, saj je v ozračju manj vlage.

Grafični prikaz, kje bo drug teden najbolj vroče (največje odstopanje temperatur od povprečja). FOTO: Zaslonski posnetek

Kako bo v tujini?

»Evropa bo na pol razdeljena, meja pa čez Švico. Zahodno od Švice bo hladno, vzhodno vroče,« pojasnjuje Gregorčič. Vročina bo tako drugi teden zajela območje od severnega Sredozemlja, tudi severno Italijo, zahodni Balkan, srednjo Evropo in segla na sever do Skandinavije in vse pribaltske države bodo deležne visokih temperatur. V zahodni Evropi bo drugi teden razmeroma hladno, Španija in Francija pa bi lahko imeli podpovprečne temperature.

Teden, ki je pred nami, bo vsekakor vroč, zato že zdaj pomislite, kam bi se lahko pred vročino umaknili.