Mesec dni po zaprtju Modiane predstavnika obeh strani pojasnila, kaj se dogaja

Družbi Fortenova, ki ima v lasti Mercator in Montecristo, ki je lastnica Modiane, sta mesec dni po zaprtju trgovin dosegli komercialni dogovor, kar sta predstavnika obeh družb potrdila v izjavi za javnost. Ponovno so odprte vse poslovalnice v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

Predstavnik Montecrista je zagotovil, da so vsi zaposleni v času zaprtja prejemali dohodke, vse plače pa da so bile izplačane. »Zadeva se bo nemoteno odvijala tudi naprej,« je poudaril.

Pričakovali so nižjo ceno najema

Spomnimo: odvetnik podjetja Montecristo Marko Zaman je za medije pred mesecem dni pojasnjeval, da so oktobra lani z Mercatorjem podpisali novo najemno pogodbo za Modianine trgovine, ki da je predvidevala nižjo ceno najema. Pričakovali so, da se bo nova najemna pogodba spoštovala, a naj bi Mercator nadaljeval z obračunavanjem najemnine po prejšnji, višji ceni.

»Zagotavljamo vam, da se naše vodstvo trudi po svojih najboljših močeh, da bi zgoraj navedeno situacijo rešili v najkrajšem razumnem času,« so zapisali v Modiani, kjer so ob tem spomnili, da ostale trgovine Modiana, ki obratujejo v trgovinskih centrih drugih najemodajalcev, ostajajo odprte.

Mercator je imel drugačno plat zgodbe

Iz Mercatorja so medtem sporočili, da trditev, da sta podjetji Montecristo SL in Mercator oz. Fortenova podpisali nove najemne pogodbe, ne drži, temveč so sklenili dogovor med strankama, da se bodo podpisale nove najemne pogodbe z novimi pogoji in nižjo najemnino. Ta dogovor pa je imel, tako pojasnjujejo v Mercatorju, tudi druge elemente, med drugim naj bi se družba Montecristo SL zavezala, da bo izročilo ustrezna zavarovanja v obliki bančne garancije.