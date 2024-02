Premier Golob očitno nezadovoljen, SD mu vsebinsko ni pojasnil ničesar

Glede narave obtožb pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan glede članov SD lahko zaključke podajo le pristojni organi, je SD zapisala v odzivu, ki ga je zahteval premier Robert Golob. O b tem vztrajajo, naj Golob ministrico razreši. V SD so premierja obvestili, da njihovo stališče ostaja nespremenjeno . »Pričakujemo, da boste spoštovali sklep predsedstva SD in da boste zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, skladno z vašimi pristojnostmi, predlagali razrešitev ministrice za pravosodje,« izhaja iz dokumenta, ki so ga v SD posredovali v kabinet predsednika vlade.

Nejevoljni tudi nad vnovičnim pozivanjem o odstopu

Premier Golob medtem ni zadovoljen, da mu SD v odgovoru, ki ga je želel pridobiti pred sprejemanjem kakršnekoli odločitve, vsebinsko ni pojasnil ničesar. Neuradno so v njegovem krogu nejevoljni tudi nad vnovičnim pozivanjem SD-ja, naj Švarc Pipanovo razreši, poroča 24ur.

Nove razsežnosti afere