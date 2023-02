Med smrtnimi žrtvami v strašnem potresu tudi Slovenci? To pravijo na ministrstvu

Čeprav je Turčija med Slovenci priljubljena destinacija, slovenske turistične agencije pozimi ne organizirajo potovanj na območje, ki ga je danes ponoči opustošil potres. Na zunanjem ministrstvu medtem podatke o Slovencih še zbirajo, so povedali za STA. Zunanje ministrstvo je sicer sporočilo, da je Slovenija pripravljena pomagati Turčiji.

Kot je za STA pojasnila Mirjana Brajič iz agencije M&M Turist, Slovenci z njimi trenutno dopustujejo v Antalyi, kar pa je skoraj 500 kilometrov zahodno od območja, kjer je potres ponoči terjal na stotine življenj. Po informacijah, ki jih ima, so tresenje tal komajda čutili in ni bistveno zmotilo njihovih počitnic.

Tudi druge agencije, med njimi agencija Oskar, turistov trenutno ne pošiljajo na vzhod Turčije, saj ta zaradi nizkih temperatur ni tako zanimiv. Večinoma v tem času organizirajo potovanja v Istanbul, ki pa je od žarišča potresa oddaljen še nekaj sto kilometrov več kot Antalya.

Fajonova izrekla sožalje

Na MZZ so medtem za STA povedali le, da podatke o morebitnih slovenskih žrtvah še zbirajo. So pa na Twitterju medtem zapisali, da sočustvujejo s prebivalstvom Turčije in Sirije, izrekajo sožalje družinam žrtev in ranjenim želijo hitro okrevanje. »Slovenija je pripravljena pomagati,« so še dodali.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je že pred tem v tvitu izrazila žalost ob novicah o katastrofalnem potresu in v imenu Slovenije izrekla globoko sožalje vsem prizadetim.