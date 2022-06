Tako kot po vsej Sloveniji so tudi gorski reševalci na območju Ljubljane že v nizkem startu pred začetkom poletne gorniške sezone. Ne le zaradi epidemije koronavirusa, ko je marsikdo namesto v gostilno ali v kak drug zaprt prostor raje vzel pot pod noge in se odpravil v hribe, to je v zadnjih letih postal vsesplošen trend. S tem se seveda povečuje tudi število nesreč, zato so ljubljanski gorski reševalci, člani društva Gorske reševalne službe (GRS) Ljubljana, te dni šli v akcijo. Vendar ne reševalno, ampak preventivno. V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana in Fundacijo za šport so na vrhu Š...