Med Logatcem in Vrhniko že devetkilometrska kolona zaradi prometne nesreče

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, zato nastaja daljši zastoj, dolg devet kilometrov, ki voznikom povzroča polurno zamudo, so sporočili iz Prometno informacijskega centra in dodali, da je mogoč obvoz po regionalni cesti Unec - Logatec - Vrhnika., kjer tudi prihaja do zastojev.

Sicer pa zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med Ptujsko cesto in Zrkovsko cesto proti Dragučovi, pa tudi na cestah Bohinjska Bela - Bled, Lucija - Strunjan in Šmarje - Koper. Predmet na vozišču medtem ovira promet na dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani.

Na vzhodni ljubljanski obvoznici je prišlo do okvare vozila na razcepu Zadobrova iz smeri Golovca, na primorski avtocesti pa med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Do 22. ure še vedno velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.