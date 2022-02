Med dializo pater molil in pisal (FOTO)

V nedeljo, 16. januarja, je pri sveti maši v cerkvi svetega Vida praznoval svoj visoki jubilej pater Tarzicij Kolenko. Zaradi slabe epidemiološke slike žal v okrnjeni obliki, po navodilih in priporočilih NIJZ. Mašo je daroval pater dr. Igor Salmič v somaševanju slavljenca p. Tarzicija Kolenka, p. Benjamina Mlakarja, p. Vita Muhiča, p. Slavka Stermška in p. Vladimirja Rufina.

Ob tej priložnosti je Tarzicij Kolenko prejel res veliko čestitk in zahval za vse dobro, kar je naredil v domači župniji in občini. Čestital mu je Marijan Furek v imenu župljanov, Tonček Horvat v imenu vseh bralcev in Milena Gabrovec v imenu cerkvenega mešanega pevskega zbora. Voščil mu je in se mu zahvalil tudi župan občine Videm Branko Marinič. Prav vsi iz vseh župnijskih skupin so mu podarili rdeče vrtnice, mašo pa je z ubranim petjem obogatil cerkveni Mešani pevski zbor sv. Vida z umetniškim vodjem Srečkom Zavcem.

Mašo je daroval pater dr. Igor Salmič. Fotografije: Jože Kozel

»Krepkost je povezana s trudom in bolečinami, in ne z enostavnim ali ležernim življenjem,« je v pridigi poudaril p. Salmič. In Tarzicij Kolenko res ni imel lahkega življenja.

Leta 1929 sta se v Novi vasi pri Ptuju poročila Jože in Marija Kolenko. Dom sta si ustvarila v skromni, s slamo kriti hiški, v naslednjih letih se jima je rodilo devet otrok, pet deklic in štirje dečki, od katerih je eden umrl že v zgodnjem otroštvu. Tarzicij se je kot sedmi otrok rodil 16. januarja 1942. Bili so težki časi, a Kolenkovi so garali na majhni kmetiji in mukoma zgradili novo hišo. Otroci so odraščali ter drug za drugim odhajali od doma. Doma je ostal sin Ciril, ustvaril si je družino in skrbel za starše.

Tarzicij je kot šolarček vsako jutro ministriral. Na temelju globoke vere, ki so jo starši prenesli na otroke, se je odločil za duhovniško pot, sestra Micka pa je bila 65 let gospodinja v minoritskem redu. Za zgled sta bila nečaku Vladimirju Kolenku, ki je postal duhovnik, in nečaku Alešu Štamflu, ki je član organizacije Rimskokatoliške cerkve Opus Dei (Božje delo).

Marijan Furek mu je čestital v imenu župnijskega pastoralnega sveta in vseh župljanov.

Pater Tarzicij Kolenko se trudi in zapisuje vse pomembne družinske dogodke, zrisal je tudi družinsko drevo. Živih je še vseh osem bratov in sester, ki imajo 19 vnukov, 40 pravnukov in pet prapravnukov. Dokler je bila mati živa, so se zbirali doma ob njenem godovnem dnevu, po njeni smrti so se dolga leta srečevali na domačiji, pozneje pa za snidenja izbirali božja svetišča.

Častni občan

V času, ko je Tarzicij vstopil v minoritski red, so bile razmere po samostanih zelo težke. Kot mlad duhovnik je službo opravljal najprej dve leti v Sostrem, eno leto v Dornavi, 13 let na Ptujski Gori in devet v Ljubljani. Zelo zahtevna je bila služba provincialnega ministra, ki jo je opravljal tri zaporedne mandate med letoma 1983 in 1992. Sodeloval je ob gradnji cerkve sv. Petra in Pavla na Ptuju. Bil je dolgoletni dekan ter dobil naziv decanus emeritus (častni dekan). V župnijo sv. Vida je prišel službovat leta 2006 in kljub temu, da je trikrat na teden moral na dializo, se je kot župnik moderator trudil za napredek župnije.

Patru se je poklonil tudi župan občine Videm Branko Marinič.

Z velikim veseljem dela v dveh zakonskih skupinah, skrbi za dejavno navzočnost vseh preostalih skupin v župniji, je tudi predsednik župnijskega pastoralnega sveta in župnijske Karitas ter gospodarskega sveta in vodja Frančiškove skupine. Leta 2018 je prejel občinsko priznanje častnega občana občine Videm. Med dolgimi urami med dializo je veliko premolil in tudi literarno ustvarjal. Napisal je več knjig pesmi. Ob njegovem jubileju je izšla knjižica Križev pot na dializi. »Delo pomaga, da ne misliš samo na bolezen, ampak si prizadevaš še kaj narediti,« poudarja pater Tarzicij Kolenko.

Ob njegovem jubileju je izšla knjižica Križev pot na dializi.

Dal je pobudo za gradnjo Doma p. Miha Drevenška in mnogo izboljšav na župnijski cerkvi. Tako so napeljali novo ogrevanje, podaljšali cerkev in pridobili novi kor za pevce, kupili nove orgle, sanirali cerkev z drenažo, obnovili notranjost, postavili nov krstni kamen, obnovili križev pot in kipe, odkrivali ter obnovili freske, izdelali nova vhodna vrata, obnovili sarkofaga in relikvij sv. Donata. Zdaj pa že čakata dva nova zvonova, da ju umestijo v zvonik.

80 let je praznoval v cerkvi svetega Vida v Vidmu pri Ptuju.

Še pri 80 letih je neumoren in išče novih poti, kako nagoviti ljudi. Je misijonar današnjega časa v lokalnem okolju, duhovnik, ki z veseljem in zaupanjem ter načinom življenja oznanja Jezusa in Evangelij podobno, kot ga je pred skoraj 2000 leti apostol Pavel.

