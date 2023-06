Med 277 vzorci vinske kapljice je Marjanov sauvignon šampion (FOTO)

»Cviček je tisto vino, ki lahko spremlja vse sorte salam, bolj ali manj začinjene,« so besede, s katerimi župan Straže Dušan Krštinc napoveduje pravo vseslovensko veselico. V Straži bo 3. junija Srečanje vinogradnikov, vinarjev in salamarjev Slovenije 2023. Domačini so pripravljeni na praznik. Tudi tako, da so opravili 6. državno vinarsko ocenjevanje vin, ki ga je organizirala Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (Zveza VINIS), gostiteljica dogodka 3. junija pa bo Zveza društev vinogradnikov Dolenjske v sodelovanju z občino Straža.

Najboljši v letu 2023

Na ocenjevanje so letos prišla vina vinogradnikov iz društev vseh treh vinorodnih dežel. Skupno so tri komisije ocenile 277 vzorcev vin vseh kategorij. Ocenjevanje vin v okviru meddruštvenega državnega ocenjevanja je nekako finale oziroma superfinale ocenjevanja vin srednjih in manjših vinogradnikov Slovenije. Društva iz vinorodnih dežel Podravja, Primorske in Bizeljsko-Sremiškega okoliša in Bele krajine so ocenjevanja vin izvedla že v svojih društvih. Društva v vinorodnem okolišu Dolenjska pa so poleg društvenih ocenjevanj sodelovala še pri ocenjevanju vin v okviru 51. Tedna cvička, kar pomeni, da so vina na državnem ocenjevanju že na tretjem ocenjevanju – v superfinalu,« je o tem povedal Miran Jurak, podpredsednik zveze VINIS.

Kaj poštenost je na svet', najbolj ve slovenski kmet.

Šampion, po domače povedano najboljšimi med najboljšimi, 6. ocenjevanja vin zveze VINIS je postal sauvignon (letnik 2018), ki ga je pridelal Marjan Kobale iz Društva vinogradnikov, vinarjev Slovenske Konjice. V kategoriji nearomatična suha mirna vina je slavil chardonnay (2021) iz kleti Vina Breznik iz Cerkvenjaka. Družina Amon – Kokot (DV Virštajn) je bila najboljša v kategoriji nearomatična polsuha mirna vina, prednjačil je njihov chardonnay (2022). Chardonnay (2022) Franca Namurša iz DV Šmarje pri Jelšah je postal prvak med nearomatičnilnimi posladkimi suhimi mirnimi vini. V Virštajnu domuje Martin Jurak, ki je pridelal in donegoval sauvignon (2022), ki je postal prvak v razredu aromatična polsuha mirna vina. Vinogradništvo Krošl je z vinom traminec 2022 prvak med aromatičnimi posladkimi mirnimi vini. Med rdečimi mirnimi vini sta najboljša dva: refošk (2021) s posestva Sartori v slovenski Istri, natančneje v kraju Marezige, ter modra frankinja Jureta Grubarja iz Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki. Med peninami je bila najboljša bela penina tista iz Hiše vin in penin Sagmeister, za konec pa omenimo še dva prvaka: bizeljčan (Klet Nujec, DV Bizeljsko) in cviček (Tone Tomažič DV Malkovec).

Z rimo nad težave

Dolenjci bi že lani gostili 6. državno vinarsko ocenjevanje vin in vseslovensko srečanje, a so v zvezi društev, ki jo vodi Miran Jurak, slavili 50 let uspešnega delovanja, za nameček so imeli tudi 50. Teden cvička. Ker je bil to prevelik zalogaj, so se odločili, da vseslovensko ocenjevanje in zbor prepustijo Ptuju, zdaj pa pa se po štirih letih vrača na Dolenjsko. Tudi zato v Stražo, da se počasti 30 let uspešnega delovanja Društva vinogradnikov Straža. Ob letošnjem ocenjevanju je vina okušalo 15 ocenjevalcev, njih cvetober je zbral Andrej Rebernišek, tudi direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.

277 vzorcev vinske kapljice so prinesli.

»Ko se nam je pred šestimi leti utrnila ideja, zamisel, da bi naredili vseslovensko ocenjevanje, je bilo nekaj negotovosti. Danes je jasno, da se je meddruštveno ocenjevanje na državni ravni lepo prijelo. Odločili smo se, da prireditev, tako ocenjevanje kot potem srečanje vseh društev, selimo iz kraja v kraj po Sloveniji. Da spoznavamo te čudovite kraje in še bolj čudovite ljudi, ki nas vedno sprejmejo odprtih rok, kot je tokrat v Straži,« je povedal Alojz Slavko Toplišek iz Društva vinogradnikov Virštanj, sicer pa predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Toplišek pa ni mogel mimo situacije in krivic, ki se danes godijo kmetom, med njimi je tudi precej vinogradnikov, vse skupaj je spravil v rime.

Pred začetkom ocenjevanja so pripravili bogat kulturni program. FOTO: Drago Perko

»Kaj poštenost je na svet', najbolj ve slovenski kmet. Za pravdo staro puntal se je naš junaški Matija, a kmalu siromak na tronu tam žarečem se v strašnih mukah zvija. Časi so se spremenili, kmetje zemljo so dobili. Jugoslavija nam shira, socializem umira, spet so kmetje v prvi vrsti, so za boj potrebni fantje čvrsti, a, glej, po kmečki zvezi, ki bila je naša last, povzpne se neka stranka na oblast. Z višav dol nas politik milo gleda, le korenin se kmečkih malokdo zaveda. Samo takrat se spomni na nas, ko na volitvah rabi kmetov glas,« pa je Toplišek ob koncu pozdravnega nagovora spomnil na težak položaj kmetov, tudi vinogradnikov.

Za spremljevalni kulturni program so poskrbeli mladi kitarist Jurij Ogulin, učenci Osnovne šole Straža s svojim šolskim bandom in mladinskim pevskim zborom, ter 9-letni harmonikar Nik Cvelbar iz Gorenje vasi pri Šmarjeti. S harmoniko je nastopil prvič, njegov učitelj harmonike pa je Martin Težak, ki je leta 2011 harmoniko neprestano igral kar 36 ur, 56 minut in 36 sekund. V Straži za konec zakličejo: na snidenje 3. junija!

Mladi kitarist Jurij se je izkazal. FOTO: Drago Perko

Nik na svojem prvem nastopu FOTO: Drago Perko