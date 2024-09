Marta vrača Romani: »Nikoli nisem bila sodelavka Udbe, bila sem nadrejena gospe Tomc, ki je to očitno pozabila«

Potem ko je evropska poslanka Romana Tomc nanizala niz očitkov na račun slovenske kandidatke za evropsko komisarko Marte Kos in ji med drugim v izjavi za portal Euronews očitala sodelovanje z jugoslovansko tajno službo Udbo, je Kosova vse navedbe zanikala.

Pravi, da ni bila nikoli sodelavka Udbe

Tomčeva (EPP/SDS) je že v sredo v izjavi na omrežju X izrazila nezadovoljstvo z izbiro slovenske vlade za kandidatko za evropsko komisarko, češ da nima ustreznih kompetenc za zasedbo najvišjih izvršilnih funkcij, da ima prebivališče v Švici, in ne v EU, ter da je bivša sodelavka tajne službe, mandat veleposlanice pa naj bi predčasno končala zaradi mobinga.

Romana Tomc. FOTO: Sds

Očitke je danes ponovila za spletni portal Euronews, kjer Kosovo opiše kot »popolnoma nesprejemljivo« in »problematično« za Evropsko ljudsko stranko (EPP). Znova je izpostavila njeno pomanjkanje izkušenj na izvršnih položajih ter domnevne povezave z Udbo.

Kosova je danes za STA zatrdila, da nikoli ni bila sodelavka ali informatorka Udbe. Dodala je, da so se te obtožbe z namenom, da jo diskreditirajo, prvič pojavile, ko je leta 2022 napovedala kandidaturo za predsednico.

»Preden sem postala veleposlanica v Nemčiji in Švici, so me varnostne službe v obeh državah preverile. (...) Če bi kadarkoli škodovala interesom Slovenije, ne bi mogla delati v slovenski vladi ali biti veleposlanica,« je zapisala.

Marta Kos. Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Zavrača tudi očitke Tomčeve, da nima vodstvenih ali političnih izkušenj. Navaja, da je bila dve leti direktorica urada vlade za komuniciranje in tiskovna predstavnica vlade, tri leta podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije. »V tem času sem bila nadrejena gospe Tomc, ki je to očitno pozabila. Dobro se je spominjam, saj je kot vodja službe za javna naročila dobro opravljala svoje delo,« je dodala.

Očitke, da naj bi z veleposlaniškega mesta v Švici odstopila zaradi mobinga, je Kosova označila za izmišljene.

Junija 2020 je predčasno odstopila s položaja veleposlanice v Švici, kot razlog pa navedla drugačne poglede na vodenje veleposlaništva in zunanje politike. Potrdila je, da je bil njen odstop povezan tudi z izrednim nadzorom vodenja veleposlaništva v Bernu, podrobnosti katerega pa niso znane.