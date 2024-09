Franc Breznik čaka na pismo Ursule von der Leyen: »Kaj je bilo narobe z Veselom?«

Predsednik odbora DZ za zadeve EU (OEU) Franc Breznik (SDS) je danes dejal, da za petek ne more sklicati seje odbora o novi kandidatki za evropsko komisarko iz Slovenije Marti Kos, ker do danes ni dobil gradiva, za katerega je prosil. V oddaji Tarča Televizije Slovenija je tudi razkril, da je danes pisal predsednici Evropske komisije.

Breznik je pojasnil, je predsednico komisije Ursulo von der Leyen v pismu prosil, naj mu posreduje pismo, v katerem naj bi od slovenske vlade zahtevala zamenjavo komisarskega kandidata Tomaža Vesela, ki je v petek odstopil od kandidature. Vlada je nato v ponedeljek za novo kandidatko za evropsko komisarko predlagala nekdanjo veleposlanico Marto Kos.

Pravica do dostopa

Breznik je povedal, da se v pismu predsednici komisije sklicuje na pravico do dostopa do dokumentov institucij unije. Kot je dejal, ga kot predsednika OEU med drugim zanima, kaj je bilo narobe z Veselom, kakšen profil kandidata iščemo in katere kompetence pričakuje von der Leyen.

Preden lahko vlada v Bruselj pošlje uradno obvestilo o novi kandidatki za evropsko komisarko, bi moral nezavezujoče mnenje glede njene kandidature podati OEU, vendar Breznik pogojuje sklic seje odbora. Od vlade je zahteval, naj mu do danes poleg izjave Vesela o umiku kandidature posreduje tudi pismo von der Leyen, v katerem od slovenske vlade zahteva zamenjavo kandidata. Tega, kot je dejal, ni dobil.

Naj bi pa pismo iz virov v Bruslju pridobila RTV Slovenija. V dokumentu, ki ga sicer v oddaji Tarča niso javno objavili, naj bi predsednica komisije ne le zahtevala umik komisarskega kandidata Vesela, ampak naj bi postavila celo rok za zamenjavo do 11. septembra.