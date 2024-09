Marta Kos dala soglasje, vlada bo o njeni kandidaturi odločala še danes

Marta Kos, nekdanja članica stranke Gibanje Svoboda in kandidatka za predsednico, je dala soglasje za kandidaturo za evropsko komisarko, poroča N1. Vlada bo o njeni kandidaturi odločala na današnji seji.

Kosova je postala favoritka predsednika vlade, ko je v petek Tomaž Vesel odstopil od kandidature. Golob naj bi ime nekdanje slovenske veleposlanice v Nemčiji in Švici omenil že na petkovem sestanku, ko je koalicijske partnerje seznanil z Veselovim odstopom.

N1 dodaja, da ostaja vprašanje, ali bo Kosova ustrezala merilom predsednice Evropske komisije, ta je namreč dejala, da si želi kompetentne člane in članice, ki imajo izkušnje na visokih političnih oziroma izvršilnih funkcijah, kot so premier, minister in namestnik ministra, ali pa vsaj izkušnje na visokih diplomatskih funkcijah oziroma visokih funkcijah v kateri od institucij EU.

Golob je mesto evropske komisarke Kosovi ponujal že letos spomladi, a je ponudbo zavrnila in dejala, da je njena odločitev dokončna. Govorilo se je, da Golobu ne zaupa več.

Po naših informacijah je bilo med možnimi kandidatkami omenjeno tudi ime evropske poslanke Irene Joveve. Na naše vprašanje, ali ta informacija drži in kako informacije komentira, je odgovorila, da je brez komentarja, in se zahvalila za razumevanje.