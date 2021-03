Mario Fafangel iskreno: 'Zmatrani' smo do dna duše

Leto po prvem odkritem primeru koronavirusa pri nas je svoje misli ob tem strnilpredstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ.Piše, da so leto po prvem primeru na epidemiologiji zelo utrujeni.»Leto po prvem primeru: smona epidemiologiji delali z istim nemogočim tempom kot prvi dan, generirali, obdelali in delili podatke, na katerih vse sloni, sestankovali z Applom o aplikaciji, nadgrajevali podatke, tračali... vedno isti (zmatrani, do dna duše) kader. Ker ni vse dano,« je zapisal (nelektorirano) Fafangel.Leto dni od prve potrditve okužbe s koronavirusom so strokovnjaki zaskrbljeni zaradi novih različic bolezni, ki se pojavljajo po nas. V zadnjem letu je bilo potrjenih več kot 191.000 okužb s koronavirusom, več kot 4000 bolnikov s covidom 10 pa je umrlo. Znano je tudi, koliko primerov angleške, nigerijske in južnoafriške različice so potrdili pri nas.